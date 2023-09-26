الأعلى للشؤون الإسلامية يندد بالعمل العدائي ضد قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ندد المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالعمل العدائي الغادر من قبل الحوثيين، الذي استهدف مواقع قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين خلال تأديتهم الواجب الوطني المقدس للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، على الرغم من وجود توقفٍ للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن، والذي أسفر عن استشهاد اثنين وإصابة عدد من الجرحى من بين أفراد قوة الواجب البحرينية.
وأعرب المجلس في الجلسة الاعتيادية التي انعقدت صباح أمس برئاسة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن خالص تعازيه ومواساته لجميع منتسبي قوة دفاع البحرين ولعائلات الشهداء الأبطال، سائلًا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
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