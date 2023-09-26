الأعلى للشؤون الإسلامية يندد بالعمل العدائي ضد قوة الواجب البحرينية المرابطة بالحد الجنوبي

وأعرب‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الاعتيادية‭ ‬التي‭ ‬انعقدت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬ومواساته‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ولعائلات‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبطال،‭ ‬سائلًا‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ورضوانه،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته،‭ ‬ويلهم‭ ‬ذويهم‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬ويمن‭ ‬على‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭. ‬

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