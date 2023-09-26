Wednesday, 27 September 2023 03:13 GMT

الملك يتلقى التعازي من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري

9/26/2023 7:32:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬من‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المساحة‭ ‬والتسجيل‭ ‬العقاري،‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬وصادق‭ ‬المواساة‭ ‬للمقام‭ ‬الكريم‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬الأوفياء‭ ‬من‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬المرابطين‭ ‬في‭ ‬الحدود‭ ‬الجنوبية‭ ‬للمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬ضمن‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬عاصفة‭ ‬الحزم‭ ‬وإعادة‭ ‬الأمل‭ ‬إثر‭ ‬عمل‭ ‬عدواني‭ ‬غادر‭.. ‬داعياً‭ ‬المولى‭ ‬جلت‭ ‬قدرته‭ ‬أن‭ ‬يحتسبهما‭ ‬شهداء‭ ‬عنده‭ ‬مع‭ ‬الصديقين‭ ‬والأبرار‭ ‬من‭ ‬عباده،‭ ‬وأن‭ ‬يسكنهما‭ ‬جنات‭ ‬الخلد،‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬ذويهما‭ ‬وعموم‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬وأن‭ ‬يمنّ‭ ‬على‭ ‬المصابين‭ ‬والجرحى‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭.‬

كلمات دالة

MENAFN26092023000055011008ID1107147957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث