الملك يتلقى التعازي من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري

الملك يتلقى التعازي من رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري
التاريخ
9/26/2023 7:32:04 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أعرب فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة للمقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم في استشهاد عدد من أبناء الوطن الأوفياء من قوة دفاع البحرين البواسل المرابطين في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي المشاركة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل إثر عمل عدواني غادر.. داعياً المولى جلت قدرته أن يحتسبهما شهداء عنده مع الصديقين والأبرار من عباده، وأن يسكنهما جنات الخلد، وأن يلهم ذويهما وعموم شعب البحرين الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.
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