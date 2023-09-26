مرسوم ملكي بإنشاء إدارة التنسيق والمتابعة القانونية بهيئة التشريع والرأي القانوني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

المادة‭ ‬الأولى

تُنشأ‭ ‬إدارة‭ ‬تسمى‭ ‬‮«‬إدارة‭ ‬التنسيق‭ ‬والمتابعة‭ ‬القانونية‮»‬‭ ‬بهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني،‭ ‬تختص‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬بمهام‭ ‬التنسيق‭ ‬والإشراف‭ ‬والمتابعة‭ ‬القانونية‭ ‬فيما‭ ‬بين‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬بالهيئة‭ ‬عند‭ ‬ممارستها‭ ‬اختصاصاتها،‭ ‬وتتولى‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

1-‭ ‬التنسيق‭ ‬بين‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬فيما‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬من‭ ‬مذكرات‭ ‬وأدوات‭ ‬قانونية،‭ ‬ومتابعة‭ ‬إنجاز‭ ‬الموضوعات‭ ‬الواردة‭ ‬إليها‭. ‬

2-‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للهيئة،‭ ‬وإعداد‭ ‬الخطط‭ ‬التشغيلية‭ ‬ونتائجها‭ ‬السنوية‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الإدارات‭.‬

3-‭ ‬إعداد‭ ‬الخطة‭ ‬التدريبية‭ ‬السنوية‭ ‬لأعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الإدارات‭.‬

4-‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬دليل‭ ‬الجودة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الإدارات‭ ‬المعنية‭ ‬بالهيئة،‭ ‬واقتراح‭ ‬التغييرات‭ ‬المناسبة‭ ‬لسياسة‭ ‬الجودة‭.‬

5-‭ ‬الموضوعات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬يرى‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬إحالتها‭ ‬إليها‭.‬

ويدخل‭ ‬مدير‭ ‬هذه‭ ‬الإدارة‭ ‬ضمن‭ ‬تشكيل‭ ‬مجلس‭ ‬الهيئة‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

يُعمل‭ ‬بهذا‭ ‬المرسوم‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬صدوره،‭ ‬ويُنشَر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭.‬

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