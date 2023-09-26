تجمع الوحدة الوطنية يستنكر تدنيس المصحف الشريف في هولندا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عبر تجمع الوحدة الوطنية عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام أحد اليمينيين المتطرفين في هولندا بتمزيق نُسخ من المصحف الشريف أمام سفارات بعض الدول الإسلامية في لاهاي، في ممارسة متكررة واستفزازية جديدة تعكس إصرار هؤلاء على تأجيج مشاعر المسلمين ونشر العداوة والكراهية باسم حرية التعبير.
وأدان بأشد العبارات هذا الفعل اللاأخلاقي الشائن
والذي يستهدف المساس بقدسية المصحف الشريف يطالب الأمم المتحدة و المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف ومنع مثل هذه الممارسة المتكررة في هولندا وبعض الدول الأوروبية والتي تسيء للقرآن الكريم أو غيره من الكتب السماوية المقدسة والتي تندرج في إطار الكراهية الدينية وبالتالي تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي.
وحذر تجمع الوحدة الوطنية من صمت الحكومات والدول الإسلامية وغير الإسلامية في العالم ومنظمات حقوق الإنسان على تكرار هذه الممارسات الخطيرة التي تقود نتائجها إلى تضييع الاحترام المتبادل بين الدول والشعوب وتقويض التعايش السلمي والتسامح الديني بل تقود إلى إنتاج العنف وتفريخ الإرهاب.
ويؤكد تجمع الوحدة الوطنية أهمية تفعيل الجهود الدولية لنشر وتعزيز قيم التسامح والتعايش الديني في تلك المجتمعات الأوروبية ونبذ الكراهية الدينية.
كلمات دالة
MENAFN26092023000055011008ID1107147955
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.