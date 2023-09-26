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تجمع الوحدة الوطنية يستنكر تدنيس المصحف الشريف في هولندا

9/26/2023 7:32:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عبر‭ ‬تجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬عن‭ ‬إدانته‭ ‬واستنكاره‭ ‬الشديدين‭ ‬لقيام‭ ‬أحد‭ ‬اليمينيين‭ ‬المتطرفين‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬بتمزيق‭ ‬نُسخ‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬أمام‭ ‬سفارات‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬لاهاي،‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬متكررة‭ ‬واستفزازية‭ ‬جديدة‭ ‬تعكس‭ ‬إصرار‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬تأجيج‭ ‬مشاعر‭ ‬المسلمين‭ ‬ونشر‭ ‬العداوة‭ ‬والكراهية‭ ‬باسم‭ ‬حرية‭ ‬التعبير‭.‬

وأدان‭ ‬بأشد‭ ‬العبارات‭ ‬هذا‭ ‬الفعل‭ ‬اللاأخلاقي‭ ‬الشائن‭ ‬‮
‬والذي‭ ‬يستهدف‭ ‬المساس‭ ‬بقدسية‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬يطالب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬و‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بالتدخل‭ ‬لإيقاف‭ ‬ومنع‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الممارسة‭ ‬المتكررة‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬والتي‭ ‬تسيء‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬أو‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬السماوية‭ ‬المقدسة‭ ‬والتي‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭ ‬وبالتالي‭ ‬تمثل‭ ‬انتهاكاً‭ ‬صريحاً‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‭.‬

وحذر‭ ‬تجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬صمت‭ ‬الحكومات‭ ‬والدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬وغير‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ومنظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬على‭ ‬تكرار‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تقود‭ ‬نتائجها‭ ‬إلى‭ ‬تضييع‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬وتقويض‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والتسامح‭ ‬الديني‭ ‬بل‭ ‬تقود‭ ‬إلى‭ ‬إنتاج‭ ‬العنف‭ ‬وتفريخ‭ ‬الإرهاب‭.‬

ويؤكد‭ ‬تجمع‭ ‬الوحدة‭ ‬الوطنية‭ ‬أهمية‭ ‬تفعيل‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬لنشر‭ ‬وتعزيز‭ ‬قيم‭ ‬التسامح‭ ‬والتعايش‭ ‬الديني‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المجتمعات‭ ‬الأوروبية‭ ‬ونبذ‭ ‬الكراهية‭ ‬الدينية‭.‬

كلمات دالة

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