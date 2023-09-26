وزير الداخلية: ما قدمه الشهداء الأبرار سيكون خالدا في الضمائر والوجدان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة برقية تعزية من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم بالغ الحزن والأسى في استشهاد الملازم أول مبارك بن هاشل بن زايد الكبيسي والجندي أول يعقوب رحمت مولاي داد من منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل المشاركين في الواجب الوطني ضمن صفوف التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إثر عمل عدواني غادر.
وأكد وزير الداخلية أن ما قدمه الشهداء الأبرار من دماء سخية وتضحية جليلة في سبيل الواجب للدفاع عن كرامة الأمة ونصرة الحق سيكون على الدوام خالداً في الضمائر والوجدان، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهما فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يمن على إخوانهما المصابين بالشفاء العاجل.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، برقية تعزية من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، أعرب فيها عن خالص التعازي والمواساة في استشهاد الملازم أول مبارك بن هاشل بن زايد الكبيسي والجندي أول يعقوب رحمت مولاي داد من منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل المشاركين في الواجب الوطني ضمن صفوف التحالف العربي بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة إثر عمل عدواني غادر.
وأكد وزير الداخلية أن ما قدمه الشهداء الأبرار من دماء سخية وتضحية جليلة في سبيل الواجب للدفاع عن كرامة الأمة ونصرة الحق سيكون على الدوام خالداً في الضمائر والوجدان، سائلاً الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يمن على إخوانهم المصابين بالشفاء العاجل القريب.
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