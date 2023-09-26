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وزير الداخلية: ما قدمه الشهداء الأبرار سيكون خالدا في الضمائر والوجدان

9/26/2023 7:32:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬رفع‭ ‬فيها‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬بالغ‭ ‬الحزن‭ ‬والأسى‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬هاشل‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬الكبيسي‭ ‬والجندي‭ ‬أول‭ ‬يعقوب‭ ‬رحمت‭ ‬مولاي‭ ‬داد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬إثر‭ ‬عمل‭ ‬عدواني‭ ‬غادر‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬من‭ ‬دماء‭ ‬سخية‭ ‬وتضحية‭ ‬جليلة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الواجب‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬كرامة‭ ‬الأمة‭ ‬ونصرة‭ ‬الحق‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬خالداً‭ ‬في‭ ‬الضمائر‭ ‬والوجدان،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهما‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته،‭ ‬ويسكنهما‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬إخوانهما‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭. ‬


‬كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التعازي‭ ‬والمواساة‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬الملازم‭ ‬أول‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬هاشل‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬الكبيسي‭ ‬والجندي‭ ‬أول‭ ‬يعقوب‭ ‬رحمت‭ ‬مولاي‭ ‬داد‭ ‬من‭ ‬منتسبي‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬البواسل‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬ضمن‭ ‬صفوف‭ ‬التحالف‭ ‬العربي‭ ‬بقيادة‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬إثر‭ ‬عمل‭ ‬عدواني‭ ‬غادر‭.‬

وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬قدمه‭ ‬الشهداء‭ ‬الأبرار‭ ‬من‭ ‬دماء‭ ‬سخية‭ ‬وتضحية‭ ‬جليلة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الواجب‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬كرامة‭ ‬الأمة‭ ‬ونصرة‭ ‬الحق‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬خالداً‭ ‬في‭ ‬الضمائر‭ ‬والوجدان،‭ ‬سائلاً‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يتغمدهم‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته،‭ ‬ويسكنهم‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬مع‭ ‬الشهداء‭ ‬والصديقين‭ ‬والأبرار،‭ ‬وأن‭ ‬يمن‭ ‬على‭ ‬إخوانهم‭ ‬المصابين‭ ‬بالشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬القريب‭. ‬

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