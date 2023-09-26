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عسكريو النيجر يريدون ((إطارا تفاوضيا)) لانسحاب القوات الفرنسية

9/26/2023 7:31:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيامي‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أكّد‭ ‬قادة‭ ‬انقلاب‭ ‬النيجر‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬إطار‭ ‬تفاوضي‮»‬‭ ‬لانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬أراضيهم‭ ‬الذي‭ ‬يطالبون‭ ‬به‭ ‬منذ‭ ‬عدّة‭ ‬أسابيع‭ ‬وأعلنه‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الأحد‭. ‬

وأشار‭ ‬النظام‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بُثّ‭ ‬عبر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الجدول‭ ‬الزمني‭ ‬لانسحاب‭ ‬القوات‭ ‬الفرنسية‭ ‬المؤلّفة‭ ‬من‭ ‬1500‭ ‬جندي‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يتم‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تفاوضي‭ ‬واتفاق‭ ‬مشترك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فعالية‭ ‬أفضل‮»‬‭. ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬أن‭ ‬فرنسا‭ ‬ستسحب‭ ‬سفيرها‭ ‬سيلفان‭ ‬إيتيه‭ ‬من‭ ‬النيجر‭ ‬‮«‬في‭ ‬الساعات‭ ‬المقبلة‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬الجنود‭ ‬الفرنسيين‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬1500‭ ‬تقريبًا،‭ ‬بعد‭ ‬شهرين‭ ‬على‭ ‬الانقلاب‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأطاح‭ ‬بالرئيس‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭ ‬الموالي‭ ‬لباريس‭. ‬

وأكّد‭ ‬العسكريون‭ ‬في‭ ‬النيجر‭ ‬أنهم‭ ‬يتوقّعون‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تلي‭ ‬هذا‭ ‬الإعلان‭ ‬إجراءات‭ ‬رسمية‭ ‬صادرة‭ ‬عن‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬المعنيّة‮»‬‭. ‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬آن‭-‬كلير‭ ‬لوجاندر‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالسفير،‭ ‬لا‭ ‬تعليقات‭ ‬من‭ ‬جانبنا‭ ‬حول‭ ‬تفاصيل‭ ‬عودته‮»‬‭. ‬

منذ‭ ‬الإعلان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬لم‭ ‬تسجل‭ ‬أي‭ ‬حركة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬السفارة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬نيامي‭ ‬تدفع‭ ‬للاعتقاد‭ ‬بأن‭ ‬إيتيه‭ ‬غادر‭ ‬البلاد‭. ‬

وأضاف‭ ‬ماكرون‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬إننا‭ ‬ننهي‭ ‬تعاوننا‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬سلطات‭ ‬الأمر‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬النيجر،‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تريد‭ ‬محاربة‭ ‬الإرهاب‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬أكدت‭ ‬باريس‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬‮«‬دعمها‮»‬‭ ‬للرئيس‭ ‬النيجيري‭ ‬محمد‭ ‬بازوم‭ ‬الذي‭ ‬أطاح‭ ‬به‭ ‬الانقلاب،‭ ‬ورغبتها‭ ‬في‭ ‬‮«‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬النظام‭ ‬الدستوري‭ ‬في‭ ‬النيجر،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬كامل‭ ‬لجهود‭ ‬الجماعة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬لدول‭ ‬غرب‭ ‬إفريقيا‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬أعلنت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬الإثنين‭. ‬

أمس،‭ ‬قالت‭ ‬لوجاندر‭ ‬‮«‬إن‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬بازوم‭ ‬أولوية‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬أغسطس،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬الانقلاب،‭ ‬تنصل‭ ‬العسكريون‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اتفاقيات‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬مع‭ ‬باريس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصفوا‭ ‬وجود‭ ‬الجنود‭ ‬الفرنسيين‭ ‬على‭ ‬أراضيهم‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭. ‬

ثم‭ ‬طالبوا‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬بطرد‭ ‬السفير‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيلفان‭ ‬إيتيه‭. ‬

وفور‭ ‬صدور‭ ‬تصريحات‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬مساء‭ ‬الأحد،‭ ‬احتفل‭ ‬النظام‭ ‬العسكري‭ ‬الحاكم‭ ‬في‭ ‬نيامي‭ ‬‮«‬بخطوة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬سيادة‭ ‬النيجر‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬نيامي‭ ‬قد‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬عدة‭ ‬تظاهرات‭ ‬معادية‭ ‬للوجود‭ ‬الفرنسي‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭. ‬

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