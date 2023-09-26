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الصين تحذر الفلبين من ((إثارة مشاكل)) في منطقة شعاب مرجانية متنازع عليها

9/26/2023 7:31:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ - ‬الوكالات‭: ‬حذرت‭ ‬بكين‭ ‬أمس‭ ‬مانيلا‭ ‬من‭ ‬‮«‬إثارة‭ ‬المشاكل‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬قام‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الفلبينيون‭ ‬بإزالة‭ ‬حاجز‭ ‬عائم‭ ‬عند‭ ‬منطقة‭ ‬شعاب‭ ‬مرجانية‭ ‬متنازع‭ ‬عليها‭ ‬يعتقد‭ ‬أن‭ ‬الصين‭ ‬نشرته‭ ‬لمنع‭ ‬الفلبينيين‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬الصيد‭ ‬التقليدية‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬وانغ‭ ‬وينبين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الصين‭ ‬تتمسك‭ ‬بقوة‭ ‬بالسيادة‭ ‬والحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬البحرية‭ ‬لجزيرة‭ ‬هوانغيان‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬ننصح‭ ‬الفلبين‭ ‬بعدم‭ ‬إثارة‭ ‬المشاكل‮»‬‭. ‬

تطالب‭ ‬الصين‭ ‬بالسيادة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭ ‬فيما‭ ‬تطالب‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬بينها‭ ‬الفلبين‭ ‬بأجزاء‭ ‬منه‭ ‬أيضا‭. ‬

وكان‭ ‬مستشار‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الفلبيني‭ ‬إدواردو‭ ‬أنو‭ ‬وعد‭ ‬باتخاذ‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الإجراءات‭ ‬المناسبة‮»‬‭ ‬لإزالة‭ ‬الحواجز‭ ‬التي‭ ‬أقامها‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الصينييون‭ ‬في‭ ‬سكاربورو‭ ‬شول‭ ‬في‭ ‬بحر‭ ‬الصين‭ ‬الجنوبي‭. ‬

وعثر‭ ‬على‭ ‬حاجز‭ ‬عائم‭ ‬بطول‭ ‬300‭ ‬متر‭ ‬عبر‭ ‬مدخل‭ ‬سكاربورو‭ ‬شول‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬مهمة‭ ‬إمداد‭ ‬روتينية‭ ‬للصيادين‭ ‬الفلبينيين‭ ‬الذين‭ ‬يبحرون‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الشعاب‭ ‬المرجانية‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الصين‭. ‬

وأعلن‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الفلبنيون‭ ‬الإثنين‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنهم‭ ‬قاموا‭ ‬بإزالة‭ ‬حاجز‭ ‬عائم‭ ‬عند‭ ‬الشعاب‭ ‬المرجانية‭ ‬المتنازع‭ ‬عليها‭. ‬

وأعلن‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬نجحوا‮»‬‭ ‬في‭ ‬إزالة‭ ‬الحاجز‭ ‬‮«‬امتثالا‭ ‬للتعليمات‭ ‬الرئاسية‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الحاجز‭ ‬يشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الملاحة‭ ‬وهو‭ ‬انتهاك‭ ‬واضح‭ ‬للقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬يتضح‭ ‬من‭ ‬البيان‭ ‬الفلبيني‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الحاجز‭ ‬بأكمله‭ ‬أزيل‭ ‬من‭ ‬المياه‭. ‬

وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الفلبيني‭ ‬رجلا‭ ‬يرتدي‭ ‬قناعا‭ ‬وأنبوب‭ ‬تنفس‭ ‬وزعانف‭ ‬يستخدم‭ ‬سكينا‭ ‬لقطع‭ ‬حبل‭ ‬مربوط‭ ‬بعوامات‭ ‬بيضاء‭. ‬وأظهر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬آخر‭ ‬مرساة‭ ‬يتم‭ ‬سحبها‭ ‬من‭ ‬الماء‭ ‬إلى‭ ‬قارب‭ ‬خشبي‭. ‬

وسكاربورو‭ ‬شول‭ ‬منطقة‭ ‬صيد‭ ‬غنية‭ ‬استحوذت‭ ‬عليها‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬توتر‭ ‬محتدمة‭ ‬مع‭ ‬الفلبين‭. ‬وكان‭ ‬الحاجز‭ ‬العائم‭ ‬يمنع‭ ‬قوارب‭ ‬الصيد‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬المياه‭ ‬الضحلة‭ ‬حيث‭ ‬تكثر‭ ‬الأسماك‭. ‬

كان‭ ‬مسؤولون‭ ‬فلبينيون‭ ‬اتهموا‭ ‬خفر‭ ‬السواحل‭ ‬الصينيين‭ ‬بنصب‭ ‬الحاجز‭ ‬قبل‭ ‬وقت‭ ‬قصير‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬سفينة‭ ‬تابعة‭ ‬لمكتب‭ ‬الصيد‭ ‬والموارد‭ ‬المائية‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭. ‬

تقع‭ ‬الشعاب‭ ‬المرجانية‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬240‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬جزيرة‭ ‬لوزون‭ ‬الفلبينية‭ ‬وحوالي‭ ‬900‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬جزيرة‭ ‬هاينان،‭ ‬أقرب‭ ‬الأراضي‭ ‬الصينية‭. ‬

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