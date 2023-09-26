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لودريان يدعو المسؤولين اللبنانيين إلى إيجاد ((خيار ثالث)) لحل أزمة الرئاسة

9/26/2023 7:31:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬دعا‭ ‬الموفد‭ ‬الفرنسي‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬لبنان‭ ‬جان‭ ‬إيف‭ ‬لودريان‭ ‬المسؤولين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬إلى‭ ‬إيجاد‭ ‬‮«‬خيار‭ ‬ثالث‮»‬‭ ‬لحلّ‭ ‬أزمة‭ ‬الرئاسة،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬أكثرية‭ ‬برلمانية‭ ‬تخوّله‭ ‬إيصال‭ ‬مرشّحه،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬شهراً‭ ‬من‭ ‬شغور‭ ‬المنصب‭. ‬

وقال‭ ‬لودريان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬مهمته‭ ‬بشأن‭ ‬لبنان‭ ‬‮«‬من‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬الأطراف‭ ‬السياسية‭ ‬حداً‭ ‬للأزمة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تطاق‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬اللبنانيين‭ ‬وأن‭ ‬تحاول‭ ‬إيجاد‭ ‬حل‭ ‬وسط‭ ‬عبر‭ ‬خيار‭ ‬ثالث‮»‬‭. ‬

ونبّه‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المؤشرات‭ ‬الحيوية‭ ‬للدولة‭ ‬اللبنانية‭ ‬تشي‭ ‬بأنها‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الخطر‭ ‬الشديد‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬وفشل‭ ‬البرلمان‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬بديل،‭ ‬في‭ ‬خضمّ‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬متماد‭ ‬منذ‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭. ‬

ومنذ‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬أكتوبر،‭ ‬فشل‭ ‬البرلمان‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬إذ‭ ‬لا‭ ‬يحظى‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬بأكثرية‭ ‬تمكّنه‭ ‬منفرداً‭ ‬من‭ ‬إيصال‭ ‬مرشحه‭ ‬إلى‭ ‬المنصب‭. ‬

وأوضح‭ ‬لودريان‭ ‬‮«‬ليس‭ ‬بإمكان‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬الفوز،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬من‭ ‬الخيارين‭ ‬أن‭ ‬ينجح‮»‬‭. ‬

ويواصل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬دعم‭ ‬ترشيح‭ ‬الوزير‭ ‬السابق‭ ‬سليمان‭ ‬فرنجية،‭ ‬فيما‭ ‬صوّتت‭ ‬أكثرية‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬النيابية‭ ‬الأخيرة‭ ‬للوزير‭ ‬السابق‭ ‬والمسؤول‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬جهاد‭ ‬أزعور‭. ‬

ومنذ‭ ‬تعيينه‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬مبعوثاً‭ ‬خاصاً،‭ ‬زار‭ ‬لودريان‭ ‬لبنان‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬آخرها‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬والتقى‭ ‬مسؤولين‭ ‬لبنانيين‭ ‬وقادة‭ ‬أحزاب‭ ‬فاعلة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تثمر‭ ‬جهوده‭.

ومع‭ ‬اصطدام‭ ‬المساعي‭ ‬بحائط‭ ‬مسدود،‭ ‬يتردّد‭ ‬مؤخراً‭ ‬بوتيرة‭ ‬متزايدة‭ ‬اسم‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬العماد‭ ‬جوزف‭ ‬عون،‭ ‬كمرشح‭ ‬بديل‭ ‬غير‭ ‬محسوب‭ ‬مباشرة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬فريق‭ ‬سياسي‭. ‬

وكان‭ ‬عون‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬شخصيات‭ ‬عدة‭ ‬التقاها‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬وأجانب‭ ‬بينهم‭ ‬لودريان‭. ‬

وفيما‭ ‬يبدو‭ ‬الملف‭ ‬اللبناني‭ ‬غائباً‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬عن‭ ‬الاهتمام‭ ‬الدولي‭ ‬وحتى‭ ‬الإقليمي،‭ ‬كرّر‭ ‬لودريان‭ ‬مراراً‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التوصل‭ ‬سريعاً‭ ‬إلى‭ ‬حلّ‭. ‬

ويزيد‭ ‬الشغور‭ ‬الرئاسي‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬سوءاً‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تشهد‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬2019‭ ‬انهياراً‭ ‬اقتصادياً‭ ‬صنفه‭ ‬البنك‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسوأ‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1850‭.

ومنذ‭ ‬أشهر،‭ ‬تدير‭ ‬البلاد‭ ‬حكومة‭ ‬تصريف‭ ‬أعمال‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬ضرورية‭ ‬فيما‭ ‬يشترط‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬إصلاحات‭ ‬ملحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬مالي‭ ‬يساعد‭ ‬لبنان‭ ‬على‭ ‬النهوض‭ ‬من‭ ‬مأزقه‭ ‬الاقتصادي‭. ‬

وينفد‭ ‬صبر‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬التي‭ ‬تتابع‭ ‬الملف‭ ‬اللبناني،‭ ‬السعودية‭ ‬ومصر‭ ‬وفرنسا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وقطر،‭ ‬وفق‭ ‬لودريان‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬موحدة‭ ‬تماماً،‭ ‬ومنزعجة‭ ‬للغاية،‭ ‬وتتساءل‭ ‬عن‭ ‬جدوى‭ ‬استمرار‭ ‬تمويل‭ ‬لبنان،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يتمادى‭ ‬المسؤولون‭ ‬السياسيون‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬تحمّل‭ ‬المسؤولية‮»‬‭. ‬

وقد‭ ‬اجتمع‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يصدروا‭ ‬بياناً‭ ‬حول‭ ‬اللقاء‭.

ولا‭ ‬يزال‭ ‬احتمال‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬اللبنانيين‭ ‬الذين‭ ‬يعرقلون‭ ‬إنهاء‭ ‬الأزمة‭ ‬مطروحاً‭. ‬وقال‭ ‬لودريان‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنها‭ ‬فرضية‮»‬‭ ‬مطروحة،‭ ‬في‭ ‬موازاة‭ ‬إصراره‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاستفاقة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬ممكنة‮»‬‭. ‬

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