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الولايات المتحدة تمنع وزير الخارجية الإيراني من زيارة واشنطن

9/26/2023 7:31:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كشفت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬طلبا‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬لزيارة‭ ‬واشنطن‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬هواجس‭ ‬متّصلة‭ ‬بسجل‭ ‬إيران،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اعتقال‭ ‬مواطنين‭ ‬أمريكيين‭.‬

وسعى‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيراني‭ ‬حسين‭ ‬أمير‭ ‬عبد‭ ‬اللهيان،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير،‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬قسم‭ ‬رعاية‭ ‬المصالح‭ ‬القنصلية‭ ‬لإيران،‭ ‬بعد‭ ‬انعقاد‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬ملزمون‭ ‬السماح‭ ‬لمسؤولين‭ ‬إيرانيين‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬حكومات‭ ‬أجنبية‭ ‬بالسفر‭ ‬إلى‭ ‬نيويورك‭ ‬لأعمال‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكننا‭ ‬غير‭ ‬ملزمين‭ ‬السماح‭ ‬لهم‭ ‬بالسفر‭ ‬إلى‭ ‬واشنطن‮»‬‭.‬

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