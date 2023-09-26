ظهور قائد أسطول البحر الأسود الروسي في فيديو بعد إعلان أوكرانيا مقتله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬ظهر‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬فيكتور‭ ‬سوكولوف‭ ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬قتله‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬صور‭ ‬وزّعتها‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي‭ ‬أنه‭ ‬قتل‭ ‬‮«‬34‭ ‬ضابطًا‭ ‬بينهم‭ ‬قائد‭ ‬الأسطول‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‮»‬‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬صاروخية‭ ‬نفذها‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضية‭ ‬على‭ ‬مقرّ‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬سيباستوبول‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭.‬

وظهر‭ ‬سوكولوف‭ ‬بزيّ‭ ‬عسكري‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬كبيرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مسؤولين‭ ‬عسكريين‭ ‬كبار‭ ‬آخرين‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬ترأسه‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرجي‭ ‬شويجو‭.‬

ولفت‭ ‬بيان‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬ولا‭ ‬يذكر‭ ‬اسم‭ ‬المسؤول‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬جرى‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬مدّته‭ ‬ثماني‭ ‬دقائق‭ ‬ووزعته‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق،‭ ‬ظهر‭ ‬سوكولوف‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتكلّم‭.‬

قبل‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬نشر‭ ‬البيان‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬لصحافيين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬معلومات‭ ‬لديه‮»‬‭ ‬حول‭ ‬وضع‭ ‬القائد‭ ‬وأحال‭ ‬الأسئلة‭ ‬إلى‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭.‬

في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قالت‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬إنها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬توضيح‮»‬‭ ‬تفاصيل‭ ‬الضربة‭.‬

وأضافت‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تُحدّد‭ ‬بعد‭ ‬هويات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ (‬الضباط‭ ‬الذين‭ ‬قُتلوا‭) ‬لأن‭ ‬أشلاء‭ ‬الجثث‭ ‬متناثرة‮»‬‭.‬

وتابعت‭ ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬الروس‭ ‬اضطروا‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬رد‭ ‬يزعم‭ ‬أن‭ ‬سوكولوف‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة،‭ ‬تعمل‭ ‬وحداتنا‭ ‬على‭ ‬توضيح‭ ‬المعلومات‮»‬‭.‬

الجمعة‭ ‬الماضية،‭ ‬لفتت‭ ‬روسيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬عسكريًا‭ ‬واحدًا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين‭ ‬بعد‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬ألحق‭ ‬أضرارًا‭ ‬كبيرة‭ ‬بمقر‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأسود،‭ ‬بعدما‭ ‬تحدّثت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬واحد‭. ‬وعكس‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تواجهها‭ ‬أنظمة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬صدّ‭ ‬الضربات‭ ‬المنتظمة‭ ‬على‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬القرم‭ ‬التي‭ ‬ضمّتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬وتعتبرها‭ ‬قوات‭ ‬موسكو‭ ‬نقطة‭ ‬استراتيجية‭ ‬مهمة‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬توعد‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بأن‭ ‬دبابات‭ ‬أبرامز‭ ‬الأميركية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تسليمها‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭ ‬‮«‬ستحترق‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يغير‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‮»‬‭ ‬بين‭ ‬الجيشين‭ ‬الروسي‭ ‬والأوكراني‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬للصحافيين‭ ‬‮«‬كل‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬بأي‭ ‬طريقة‭ ‬على‭ ‬جوهر‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة،‭ ‬ونتيجتها‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬علاج‭ ‬سحري‭ ‬ولا‭ ‬سلاح‭ ‬يمكنه‭ ‬تغيير‭ ‬ميزان‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬المعركة‮»‬‭. ‬وكرر‭ ‬بيسكوف‭ ‬أن‭ ‬دبابات‭ ‬أبرامز‭ ‬‮«‬ستحترق‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‮»‬‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬وعدت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بتسليم‭ ‬أوكرانيا‭ ‬31‭ ‬دبابة‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أبرامز،‭ ‬مزودة‭ ‬بذخائر‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬اليورانيوم‭ ‬المنضب‭ ‬بعيار‭ ‬120‭ ‬ملم‭. ‬وهذه‭ ‬الذخائر‭ ‬مضادة‭ ‬للدروع‭ ‬لكنها‭ ‬أيضًا‭ ‬مثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬بسبب‭ ‬مخاطرها‭ ‬السامة‭ ‬على‭ ‬الجيش‭ ‬والسكان‭.‬

وتشنّ‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مدعومةً‭ ‬بشحنات‭ ‬الأسلحة‭ ‬الغربية،‭ ‬هجوماً‭ ‬مضاداً‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬وشرقها‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬يونيو‭ ‬لاستعادة‭ ‬أراضٍ‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭. ‬واصطدم‭ ‬هجومها‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬بالخطوط‭ ‬الروسية‭ ‬الشديدة‭ ‬التحصين،‭ ‬وسمح‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬باستعادة‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬القرى‭ ‬المدمرة‭ ‬فقط،‭ ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬أنه‭ ‬يشهد‭ ‬تسارعاً‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭.‬