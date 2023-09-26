كما حضر منافسات الملاكمةعيسى بن علي يساند منتخب كرة السلة أمام الفلبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغتشو – الوفد الإعلامي:
تصوير: علي الحلواجي وأحمد الهدار
شهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بآسياد هانغتشو 2022 مباراة منتخبنا الوطني لكرة السلة ونظيره الفلبيني التي انتهت لمصلحة الأخير 89-61 ضمن منافسات الجولة الأولى للمسابقة بدورة الألعاب الآسيوية التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية حتى 8 اكتوبر الجاري.
وتابع سموه المباراة وذلك في إطار حرص سموه على دعم سائر المنتخبات الوطنية والوقوف بجانبها في هذا المحفل الآسيوي الكبير.
وخلال وجود سموه التقى بأمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة السيد هاقوب خاجريان وتبادل معه الهدايا التذكارية.
وقد أجرى سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة لقاء على الهواء مباشرة بعد نهاية المباراة مع قناة بي ان سبورت للحديث حول مشاركة مملكة البحرين في دورة الألعاب الآسيوية بشكل عام ومشاركة منتخب كرة السلة بشكل خاص وتمنى سموه لمنتخباتنا الوطنية وسائر المنتخبات العربية التوفيق والنجاح في الدورة.
كما شهد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة مباراة لاعب منتخبنا الوطني للملاكمة دنيس لابتوب الذي تأهل لدور الثمانية بعد انسحاب منافسه السوري.
وحضر منافسات كرة السلة والملاكمة الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية فارس مصطفى الكوهجي ومدير البعثة أحمد عبدالغفار وأعضاء الوفد الإداري.
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