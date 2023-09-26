كما حضر منافسات الملاكمةعيسى بن علي يساند منتخب كرة السلة أمام الفلبين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغتشو‭ ‬ – ‭ ‬الوفد‭ ‬الإعلامي‭:‬

تصوير‭: ‬علي‭ ‬الحلواجي‭ ‬وأحمد‭ ‬الهدار





شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بآسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬ونظيره‭ ‬الفلبيني‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬لمصلحة‭ ‬الأخير‭ ‬89‭-‬61‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬للمسابقة‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغتشو‭ ‬الصينية‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬اكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتابع‭ ‬سموه‭ ‬المباراة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬سائر‭ ‬المنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬والوقوف‭ ‬بجانبها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الآسيوي‭ ‬الكبير‭.‬

وخلال‭ ‬وجود‭ ‬سموه‭ ‬التقى‭ ‬بأمين‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬السيد‭ ‬هاقوب‭ ‬خاجريان‭ ‬وتبادل‭ ‬معه‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭.‬

وقد‭ ‬أجرى‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لقاء‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬بي‭ ‬ان‭ ‬سبورت‭ ‬للحديث‭ ‬حول‭ ‬مشاركة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬ومشاركة‭ ‬منتخب‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬وتمنى‭ ‬سموه‭ ‬لمنتخباتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬وسائر‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬الدورة‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مباراة‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للملاكمة‭ ‬دنيس‭ ‬لابتوب‭ ‬الذي‭ ‬تأهل‭ ‬لدور‭ ‬الثمانية‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬منافسه‭ ‬السوري‭.‬

وحضر‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬والملاكمة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬فارس‭ ‬مصطفى‭ ‬الكوهجي‭ ‬ومدير‭ ‬البعثة‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالغفار‭ ‬وأعضاء‭ ‬الوفد‭ ‬الإداري‭.‬