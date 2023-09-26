كلام في دوري ناصرضربة البداية مرّت هادئة.. والبطل اختبر نفسه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) متابعة: علي الباشا الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00





مرّت‭ ‬ضربة‭ ‬البداية‭ ‬لدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬هادئة؛‭ ‬وأعطت‭ ‬انطباعًا‭ ‬بأن‭ ‬الدوري‭ ‬إذا‭ ‬ما‭ ‬صاحبه‭ ‬الاستقرار‭ ‬فسيكون‭ ‬جيدًا،‭ ‬وبالذات‭ ‬أن‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ (‬الخالدية‭) ‬الذي‭ ‬قدّم‭ ‬نفسه‭ ‬فعليًّا‭ ‬كبطل‭ ‬عن‭ ‬الموسم‭ ‬الفائت‭ ‬مرّ‭ ‬بسلام‭ ‬من‭ ‬سترة؛‭ ‬وبالذات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬تأتي‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ (‬اللقب‭) ‬حامية‭ ‬لوجود‭ (‬طموح‭) ‬لدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬لدخول‭ ‬السباق،‭ ‬عطفًا‭ ‬على‭ ‬التجديدات‭ ‬التي‭ ‬صاحبت‭ ‬غالبية‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنيّة،‭ ‬وأن‭ ‬التعويل‭ ‬على‭ ‬عودة‭ ‬قويّة‭ ‬للمحرق‭ ‬يعكسها‭ ‬فوزه‭ ‬الأول،‭ ‬وأيضا‭ ‬التأكيد‭ ‬لجماهيره‭ ‬أن‭ ‬حضورها‭ ‬على‭ ‬الساحة‭ ‬يعطي‭ ‬لاعبيه‭ ‬دعمًا‭ ‬استثنائيًّا‭!‬

وعلى‭ ‬أية‭ ‬حال‭ ‬فالبداية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬هدفا‭ ‬بنسبة‭ (‬2.5‭) ‬تعتبر‭ ‬جيدة،‭ ‬وأن‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬الهدّافين‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬أشده،‭ ‬وبالذات‭ ‬لدى‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ (‬المهدويان‭)‬؛‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبًار‭ ‬ومهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬إذ‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يمثلا‭ ‬ثقلا‭ ‬في‭ ‬الفريق،‭ ‬وقد‭ ‬تمخضت‭ ‬نتائج‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬التالي‭: ‬فوز‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف،‭ ‬والمنامة‭ ‬على‭ ‬الشباب‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين،‭ ‬والخالدية‭ ‬على‭ ‬سترة‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬أيضًا،‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف،‭ ‬والحالة‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وتعادل‭ ‬الرفاع‭ ‬مع‭ ‬النجمة‭ ‬بهدفين‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

ركلة‭ ‬البداية

مثّلت‭ ‬ركلة‭ ‬البداية‭ ‬بين‭ ‬المحرق‭ ‬والحد‭ ‬افتتاحية‭ ‬جيدة‭ ‬للدوري؛‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬انتهى‭ ‬سلبا،‭ ‬ولكن‭ ‬الفريقين‭ ‬أكّدا‭ ‬أن‭ ‬لديهما‭ ‬النزعة‭ ‬الهجومية،‭ ‬والدليل‭ ‬بعض‭ ‬الفرص‭ ‬المُهدرة،‭ ‬وتقدّم‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الجديد‭ ‬شوّاط،‭ ‬ولكن‭ ‬الحد‭ ‬ردّ‭ ‬عليه‭ ‬بالتعادل‭ ‬عبر‭ ‬جديده‭ ‬كميل‭ ‬العظم‭ ‬برأسية،‭ ‬ومع‭ ‬تكافؤ‭ ‬الأداء‭ ‬والفرص،‭ ‬والتبديلات‭ ‬الجيدة؛‭ ‬تمكّن‭ ‬البديل‭ ‬الناجح‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ ‬من‭ ‬إدراك‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬قاتل‭ (‬تقريبًا‭)‬،‭ ‬أفرح‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬جماهيره‭ ‬التي‭ ‬حققت‭ ‬نصرًا‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬مدربها‭ ‬السابق‭ (‬عيسى‭ ‬سعدون‭).‬

وفي‭ ‬ركلة‭ ‬البداية‭ ‬أيضًا؛‭ ‬كان‭ ‬الظن‭ ‬أن‭ ‬يحرج‭ ‬الشباب‭ ‬المنامة‭ ‬بعدما‭ ‬تعادلا‭ ‬سلبيًا‭ ‬وبتكافؤ‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬وقراءة‭ ‬لعاشور؛‭ ‬الذي‭ ‬يطمح‭ ‬للقب‭ ‬شخصي‭ ‬جديد‭ ‬بتشكيلة‭ ‬رآها‭ ‬هي‭ ‬الأفضل‭ ‬فأعطى‭ ‬ثقته‭ ‬للاعبيه‭ ‬وحيث‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬أحد‭ ‬قراءة‭ ‬إعداده؛‭ ‬وهو‭ ‬هدوء‭ ‬يحتاجه‭ ‬دوما،‭ ‬وبرأيي‭ ‬أن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ضغط‭ ‬البداية،‭ ‬وعبر‭ ‬الختال‭ ‬والبرازيلي‭ ‬جونيور‭ (‬جزاء‭) ‬قضى‭ ‬عاشور‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مفاجأة‭ ‬يُمكن‭ ‬أن‭ ‬يحدثها‭ ‬منافسه‭.‬

وخرج‭ ‬الرفاع‭ ‬والنجمة‭ ‬بتعادل‭ ‬مثالي‭ ‬أقرب‭ ‬للسباق‭ ‬الماراثوني،‭ ‬بعدما‭ ‬أنقذه‭ ‬لاعبه‭ ‬الجديد‭ ‬فينسيوس‭ ‬بهدف‭ ‬التعديل؛‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬متأخرًا‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدف،‭ ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬فعل‭ ‬الأردني‭ ‬العطّار‭ ‬بهدف‭ ‬التعديل‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬النجمة‭ ‬متقدمًا‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدف‭ ‬دا‭ ‬كوستا،‭ ‬وتقدّم‭ ‬أيضًا‭ ‬بعد‭ ‬هدف‭ ‬التعديل‭ ‬للرفاع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬لاعبه‭ ‬الجديد‭ (‬صاحب‭ ‬الخبرة‭) ‬عيسى‭ ‬موسى،‭ ‬وأعتقد‭ ‬أن‭ ‬التراجع‭ ‬الدفاعي‭ ‬للنجمة‭ ‬أبعده‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬كان‭ ‬يمكنه‭ ‬الخروج‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مبادراته‭ ‬الهجومية‭.‬

وكان‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭ (‬الحالة‭) ‬قد‭ ‬خطف‭ ‬فوزا‭ ‬مهما‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ (‬الصاعد‭) ‬بهدف‭ ‬للاعب‭ ‬محمد‭ ‬سالم،‭ ‬وأضاع‭ ‬ممادو‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وعطفًا‭ ‬على‭ ‬الأداء‭ ‬فإن‭ ‬اللعب‭ ‬في‭ ‬الأغلب‭ ‬انحصر‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المرتدات‭.‬

قمة‭ ‬الجولة

ولا‭ ‬يختلف‭ ‬اثنان‭ ‬بأنّ‭ ‬قمة‭ ‬الجولة‭ ‬كان‭ ‬طرفاها‭ ‬الخالدية‭ ‬وسترة،‭ ‬وأن‭ ‬الأول‭ ‬كان‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬منع‭ ‬أي‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ (‬الحصان‭ ‬الأسودلالدوري‭)‬،‭ ‬وكان‭ ‬اللعب‭ ‬يغلب‭ ‬عليه‭ ‬التكافؤ‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬نسبية‭ ‬للخالدية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬وجدنا‭ ‬فيه‭ ‬سترة‭ ‬منسجما،‭ ‬ويمكن‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬أخطاء‭ ‬بسيطة‭ ‬ولّدت‭ ‬الهدفين،‭ ‬فوارق‭ ‬النجوميّة‭ ‬والخبرة‭ ‬رجحت‭ ‬كفة‭ (‬حامل‭ ‬اللقب‭)‬،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬فإن‭ ‬سترة‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬سد‭ ‬ثغراته‭ ‬الدفاعية،‭ ‬واستغلال‭ ‬الفرص‭ ‬وإن‭ ‬قلّت‭!‬

هدف‭ ‬قاتل

وفي‭ ‬لقاء‭ ‬الأهلي‭ ‬والرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬تمكّن‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬بالفوز‭ ‬عبر‭ ‬هدف‭ ‬قاتل‭ ‬سجله‭ ‬اللاعب‭ ‬تياغو‭ (‬98‭) ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬اللقاء‭ ‬يتجه‭ ‬نحو‭ ‬التعادل‭ ‬الايجابي‭ ‬بهدف‭ ‬الذي‭ ‬هو‭ ‬مسار‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬السلبي‭ ‬كانا‭ ‬متكافئين‭ ‬في‭ ‬الأداء،‭ ‬وهدد‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬كثيرًا‭ ‬مرمى‭ ‬العجيمي،‭ ‬ويمكن‭ ‬القول‭ ‬بأن‭ ‬المستوى‭ ‬الفني‭ ‬كان‭ ‬جيدا‭.‬

هدّافو‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى

المحرق‭: ‬فراس‭ ‬شوّاط‭ ‬وأحمد‭ ‬الشروقي،‭ ‬الحد‭: ‬كميل‭ ‬العظم،‭ ‬المنامة‭: ‬البراهيم‭ ‬الختّال‭ (‬52‭) ‬وجونيو‭ (‬56‭) ‬من‭ ‬جزاء،‭ ‬الرفاع‭: ‬مجدي‭ ‬عطّار‭ (‬50‭)‬،‭ ‬فينسيوس‭ (‬66‭)‬،‭ ‬النجمة‭: ‬جونيور‭ (‬32‭)‬،‭ ‬عيسى‭ ‬موسى‭ (‬66‭)‬،‭ ‬الخالدية‭: ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬20‭) ‬وضرغام‭ ‬القريشي‭ (‬51‭)‬،‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭: ‬جاسم‭ ‬خليف‭ ( ‬65‭)‬،‭ ‬و‭ ‬تياغو‭ (‬98‭)‬،‭ ‬والأهلي‭: ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الحشاش‭ (‬83‭ )‬،‭ ‬الحالة‭ : ‬محمد‭ ‬سالم‭ (‬44‭).‬

أغلى‭ ‬الأهداف

يعتبر‭ ‬هدفا‭ ‬أحمد‭ ‬الشروقي‭ (‬المحرق‭) ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬80‭ ‬من‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الحد،‭ ‬وتياغو‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬98‭) ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬هما‭ ‬أغلى‭ ‬الأهداف‭ ‬في‭ ‬الجولة؛‭ ‬لأنهما‭ ‬جاءا‭ ‬في‭ ‬دقائق‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬وبالذات‭ ‬هدف‭ ‬تياغو‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭.‬

الموقف‭ ‬بعد‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭: ‬الخالدية‭ (‬3‭)‬،‭ ‬المنامة‭ (‬3‭)‬،‭ ‬المحرق‭ (‬3‭)‬،‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬3‭)‬،‭ ‬الحالة‭ (‬3‭)‬،‭ ‬النجمة‭ (‬1‭)‬،‭ ‬والرفاع‭ (‬1‭)‬،‭ ‬الحد‭ (-)‬،‭ ‬الأهلي‭ (-)‬،‭ ‬البسيتين‭ (-)‬،‭ ‬الشباب‭ (-)‬،‭ ‬وسترة‭ (-).‬