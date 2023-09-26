ريال مايوركا يوقف سلسلة انتصارات برشلونة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

إشبيلية‭ (‬إسبانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أوقف‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصارات‭ ‬ضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬المتصدر‭ ‬باجباره‭ ‬على‭ ‬التعادل‭ ‬2‭-‬2،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬واستهل‭ ‬برشلونة‭ ‬موسمه‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬خيتافي‭ ‬في‭ ‬13‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬ليحقق‭ ‬مذاك‭ ‬6‭ ‬انتصارات‭ ‬توالياً‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يفرمل‭ ‬مايوركا‭ ‬انتصاراته‭.‬

ورفع‭ ‬برشلونة‭ ‬رصيده‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬وبات‭ ‬مهددا‭ ‬بخسارتها‭ ‬بانتظار‭ ‬نتائج‭ ‬بقية‭ ‬مباريات‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬حيث‭ ‬يلعب‭ ‬جيرونا‭ ‬الثاني‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬مع‭ ‬فياريال‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الثالث‭ (‬15‭) ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬لخسارته‭ ‬الاولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬ديربي‭ ‬العاصمة‭ ‬أمام‭ ‬أتلتيكو‭ ‬1-3‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬ذاته‭. ‬

وفشل‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬في‭ ‬فك‭ ‬عقدته‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬‮«‬سون‭ ‬مويس‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬منذ‭ ‬4‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬حين‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة،‭ ‬ليعود‭ ‬ويخوض‭ ‬3‭ ‬مباريات،‭ ‬فخسر‭ ‬في‭ ‬واحدة‭ ‬وتعادل‭ ‬في‭ ‬اثنتين‭.‬

وباغت‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬الفريق‭ ‬الضيف‭ ‬بعد‭ ‬خطأ‭ ‬من‭ ‬حارسه‭ ‬الالماني‭ ‬مارك‭ -‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬في‭ ‬تمرير‭ ‬الكرة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬أنتونيو‭ ‬شانيس‭ ‬فلعبها‭ ‬عرضية‭ ‬شتتها‭ ‬بداية‭ ‬الاوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬سانيش‭ ‬مجددا‭ ‬تابعها‭ ‬برأسه‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬حولها‭ ‬الكوسوفي‭ ‬فيدات‭ ‬موريكي‭ ‬المتربص‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭ ‬بقدمه‭ ‬اليسرى‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬8‭).‬

وانتظر‭ ‬لاعبو‭ ‬برشلونة‭ ‬حتى‭ ‬الدقيقة‭ ‬19‭ ‬لتسديد‭ ‬اول‭ ‬كرة‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬عبر‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الاخير‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬عقب‭ ‬وصول‭ ‬الكرة‭ ‬إليه‭ ‬فروضها‭ ‬وتجاوز‭ ‬لاعبين‭ ‬وسدد‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬أرضية‭ ‬زاحفة‭ ‬خدعت‭ ‬الحارس‭ ‬الصربي‭ ‬بريدراغ‭ ‬راجكوفيتش‭ (‬41‭)‬،‭ ‬في‭ ‬ثاني‭ ‬أهدافه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وأدرك‭ ‬برشلونة‭ ‬التعادل‭ ‬بعد‭ ‬كرة‭ ‬على‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬بدأها‭ ‬جمال‭ ‬إلى‭ ‬رافينيا‭ ‬الذي‭ ‬مرر‭ ‬عرضية‭ ‬تركها‭ ‬ليفاندوفسكي،‭ ‬بديل‭ ‬فيران‭ ‬توريس،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬البديل‭ ‬الآخر‭ ‬فيرمين‭ ‬لوبيس‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رقابة‭ ‬سددها‭ ‬بقدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬75‭)‬،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬أهدافه‭ ‬بقميص‭ ‬برشلونة‭.‬