ريال مايوركا يوقف سلسلة انتصارات برشلونة

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
إشبيلية (إسبانيا) (أ ف ب) أوقف ريال مايوركا سلسلة انتصارات ضيفه برشلونة المتصدر باجباره على التعادل 2-2، يوم أمس في افتتاح منافسات المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، واستهل برشلونة موسمه بتعادل سلبي على أرض خيتافي في 13 أغسطس الماضي، ليحقق مذاك 6 انتصارات توالياً في مختلف المسابقات، منها 5 في الدوري، قبل أن يفرمل مايوركا انتصاراته.
ورفع برشلونة رصيده في الصدارة إلى 17 نقطة وبات مهددا بخسارتها بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المرحلة، حيث يلعب جيرونا الثاني بفارق نقطة مع فياريال اليوم الأربعاء، فيما يستضيف ريال مدريد الثالث (15) الذي تعرض لخسارته الاولى هذا الموسم في ديربي العاصمة أمام أتلتيكو 1-3 في المرحلة الماضية، لاس بالماس في اليوم ذاته.
وفشل ريال مايوركا في فك عقدته على ملعبه «سون مويس» حيث لم يفز منذ 4 يونيو الماضي حين تغلب على رايو فايكانو بثلاثية نظيفة، ليعود ويخوض 3 مباريات، فخسر في واحدة وتعادل في اثنتين.
وباغت ريال مايوركا الفريق الضيف بعد خطأ من حارسه الالماني مارك -أندري تير شتيغن في تمرير الكرة التي وصلت إلى أنتونيو شانيس فلعبها عرضية شتتها بداية الاوروغوياني رونالد أراوخو، قبل أن تعود إلى سانيش مجددا تابعها برأسه داخل المنطقة حولها الكوسوفي فيدات موريكي المتربص أمام المرمى بقدمه اليسرى في الشباك (8).
وانتظر لاعبو برشلونة حتى الدقيقة 19 لتسديد اول كرة في اللقاء عبر البرازيلي رافينيا، قبل أن يدرك الاخير التعادل بعد هجمة مرتدة عقب وصول الكرة إليه فروضها وتجاوز لاعبين وسدد من خارج المنطقة أرضية زاحفة خدعت الحارس الصربي بريدراغ راجكوفيتش (41)، في ثاني أهدافه هذا الموسم.
وأدرك برشلونة التعادل بعد كرة على الجهة اليسرى بدأها جمال إلى رافينيا الذي مرر عرضية تركها ليفاندوفسكي، بديل فيران توريس، لتصل إلى البديل الآخر فيرمين لوبيس من دون رقابة سددها بقدمه اليمنى في الشباك (75)، في أول أهدافه بقميص برشلونة.
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