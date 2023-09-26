جولاتشييعود إلى الملاعب بعد غياب عام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لايبزج - (د ب أ): كشف نادي لايبزج الألماني لكرة القدم أمس الثلاثاء أن حارس مرماه بيتر جولاتشي بصدد العودة إلى الملاعب بعد غياب استمر مدة عام بسبب الإصابة.
ويعود جولاتشي عبر المباراة التي يخوضها لايبزج أمام فريق الدرجة الثانية فيهين فيسبادن اليوم الأربعاء في بطولة كأس ألمانيا.
وقال ماركو روزه المدير الفني لفريق لايبزج إن جولاتشي سيشارك في مباراة الدور الأول من بطولة الكأس لكن يانيس بلاسفيتش سيظل الحارس الأساسي للفريق في الوقت الحالي.
ويغيب جولاتشي القائد السابق لفريق لايبزج عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى خلال مباراة الفريق أمام سلتيك الاسكتلندي في الخامس من أكتوبر 2022 ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
وقال روزه: «لدينا الكثير من الثقة في بيتر وكفاءته كلاعب. هو يتطلع إلى العودة بعد نحو عام من الغياب».
وتشكل العودة إلى الملاعب من جديد لحظة مهمة لجولاتشي نظرا إلى خطورة الإصابة التي تعرض لها وكذلك عمره، كما أنها تشكل أهمية لمعنويات الفريق.
وقال روزه إن الأمر يتعلق بالعودة تدريجيا إلى الفريق، وأضاف: «لا شيء أكثر من ذلك. لا نقاش حول دور الحارس الأساسي في الوقت الحالي».
وكان من المفترض أن يخوض لايبزج مباراته في الدور الأول من كأس ألمانيا في أغسطس الماضي، لكن المباراة تأجلت لانشغال لايبزج حينها بمباراة كأس السوبر الألماني، التي انتهت بفوز الفريق على بايرن ميونيخ.
ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونيخ مباراته في الدور الأول بكأس ألمانيا أمام فريق الدرجة الثالثة بروسيا مونستر في وقت لاحق من يوم الثلاثاء الماضي.
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