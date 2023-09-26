جولاتشييعود إلى الملاعب بعد غياب عام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لايبزج‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬كشف‭ ‬نادي‭ ‬لايبزج‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬بيتر‭ ‬جولاتشي‭ ‬بصدد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬استمر‭ ‬مدة‭ ‬عام‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

ويعود‭ ‬جولاتشي‭ ‬عبر‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬لايبزج‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬فيهين‭ ‬فيسبادن‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭.‬

وقال‭ ‬ماركو‭ ‬روزه‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬لايبزج‭ ‬إن‭ ‬جولاتشي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الكأس‭ ‬لكن‭ ‬يانيس‭ ‬بلاسفيتش‭ ‬سيظل‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

ويغيب‭ ‬جولاتشي‭ ‬القائد‭ ‬السابق‭ ‬لفريق‭ ‬لايبزج‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬إصابته‭ ‬بقطع‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬للركبة‭ ‬اليمنى‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬سلتيك‭ ‬الاسكتلندي‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬روزه‭: ‬‮«‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬بيتر‭ ‬وكفاءته‭ ‬كلاعب‭. ‬هو‭ ‬يتطلع‭ ‬إلى‭ ‬العودة‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬الغياب‮»‬‭.‬

وتشكل‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الملاعب‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬لجولاتشي‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬خطورة‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬وكذلك‭ ‬عمره،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تشكل‭ ‬أهمية‭ ‬لمعنويات‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬روزه‭ ‬إن‭ ‬الأمر‭ ‬يتعلق‭ ‬بالعودة‭ ‬تدريجيا‭ ‬إلى‭ ‬الفريق،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬شيء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭. ‬لا‭ ‬نقاش‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الحارس‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬لايبزج‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬لكن‭ ‬المباراة‭ ‬تأجلت‭ ‬لانشغال‭ ‬لايبزج‭ ‬حينها‭ ‬بمباراة‭ ‬كأس‭ ‬السوبر‭ ‬الألماني،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يخوض‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬مباراته‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بكأس‭ ‬ألمانيا‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة‭ ‬بروسيا‭ ‬مونستر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭.‬











