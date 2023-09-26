الجزائر تسحب ترشحها من استضافة أمم إفريقيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الجزائر - (أ ف ب): أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمس الثلاثاء، عن سحب ملفي ترشيحه لاستضافة نسختي كأس أمم إفريقيا 2025 و2027، قبل يوم من كشف الاتحاد الإفريقي لهوية البلدين المنظمين، بحسب ما صرح به رئيس الاتحاد الجديد وليد سعدي.
وقال سعدي الذي تسلم مهامه الثلاثاء في تصريح للتلفزيون الحكومي «أرسلنا اليوم رسالة رسمية للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم نعلن فيها سحب ملفي الجزائر من تنظيم كأس افريقيا 2025 و2027»، دون ذكر أي تفاصيل حول أسباب هذا الانسحاب.
وكانت الجزائر تتنافس مع المغرب وملف مشترك بين نيجيريا وبنين على نسخة 2025، ومع السنغال وبوتسوانا وملف مشترك ثلاثي لكينيا وتنزانيا وأوغندا على نسخة 2027.
وبعد أنباء غير رسمية حول انسحاب الجزائر في اليومين الماضيين، أكد بشكل رسمي رئيس الاتحاد الجزائري الجديد وليد سعدي، القرار، مباشرة بعد استلام مهامه خلفا لجهيد زفيزف المستقيل.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استقبل الاثنين، رئيس الاتحاد الجديد، بحسب بيان للرئاسة.
وتعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي اليوم الأربعاء اجتماعاً بالقاهرة، يعقبه مؤتمر صحافي لرئيسه الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي يعلن فيه عن هوية الدولتين المضيفتين لنسختي 2025 و2027.
وكان الاتحاد الافريقي سحب في أكتوبر الماضي تنظيم نسخة 2025 من غينيا بداعي تأخرها في إنجاز المنشآت المضيفة للبطولة.
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