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الجزائر تسحب ترشحها من استضافة أمم إفريقيا

9/26/2023 7:31:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الجزائر‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬عن‭ ‬سحب‭ ‬ملفي‭ ‬ترشيحه‭ ‬لاستضافة‭ ‬نسختي‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬2025‭ ‬و2027،‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لهوية‭ ‬البلدين‭ ‬المنظمين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬صرح‭ ‬به‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجديد‭ ‬وليد‭ ‬سعدي‭.‬

وقال‭ ‬سعدي‭ ‬الذي‭ ‬تسلم‭ ‬مهامه‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للتلفزيون‭ ‬الحكومي‭ ‬‮«‬أرسلنا‭ ‬اليوم‭ ‬رسالة‭ ‬رسمية‭ ‬للكونفدرالية‭ ‬الافريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نعلن‭ ‬فيها‭ ‬سحب‭ ‬ملفي‭ ‬الجزائر‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬افريقيا‭ ‬2025‭ ‬و2027‮»‬،‭ ‬دون‭ ‬ذكر‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬حول‭ ‬أسباب‭ ‬هذا‭ ‬الانسحاب‭.‬

وكانت‭ ‬الجزائر‭ ‬تتنافس‭ ‬مع‭ ‬المغرب‭ ‬وملف‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬نيجيريا‭ ‬وبنين‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬2025،‭ ‬ومع‭ ‬السنغال‭ ‬وبوتسوانا‭ ‬وملف‭ ‬مشترك‭ ‬ثلاثي‭ ‬لكينيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وأوغندا‭ ‬على‭ ‬نسخة‭ ‬2027‭.‬

وبعد‭ ‬أنباء‭ ‬غير‭ ‬رسمية‭ ‬حول‭ ‬انسحاب‭ ‬الجزائر‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين،‭ ‬أكد‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجزائري‭ ‬الجديد‭ ‬وليد‭ ‬سعدي،‭ ‬القرار،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬استلام‭ ‬مهامه‭ ‬خلفا‭ ‬لجهيد‭ ‬زفيزف‭ ‬المستقيل‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬تبون‭ ‬استقبل‭ ‬الاثنين،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الجديد،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬للرئاسة‭.‬

وتعقد‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬اجتماعاً‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬يعقبه‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬لرئيسه‭ ‬الجنوب‭ ‬إفريقي‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي‭ ‬يعلن‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬الدولتين‭ ‬المضيفتين‭ ‬لنسختي‭ ‬2025‭ ‬و2027‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الافريقي‭ ‬سحب‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬تنظيم‭ ‬نسخة‭ ‬2025‭ ‬من‭ ‬غينيا‭ ‬بداعي‭ ‬تأخرها‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬المنشآت‭ ‬المضيفة‭ ‬للبطولة‭.‬


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