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الإمارات تحرز أول ميدالية ذهبية في هانغجو

9/26/2023 7:31:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):
‬منحت‭ ‬الإمارات‭ ‬العرب‭ ‬أول‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬بعد‭ ‬فوز‭ ‬لاعب‭ ‬الجودو‭ ‬ماغوميدومار‭ ‬ماغوميدوماروف‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬فوق‭ ‬100‭ ‬كلغ‭.‬

وفاز‭ ‬ماغوميدومارف‭ ‬الروسي‭ ‬الأصل‭ (‬22‭ ‬عاماً‭) ‬على‭ ‬متحديه‭ ‬الطاجيكستاني‭ ‬تيمور‭ ‬رحيموف،‭ ‬ليمنح‭ ‬الامارات‭ ‬اول‭ ‬ذهبية‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬في‭ ‬اللعبة‭.‬

ورفعت‭ ‬الإمارات‭ ‬غلتها‭ ‬في‭ ‬‮«‬آسياد‭ ‬هانغجو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬5‭ ‬ميداليات‭ ‬جاءت‭ ‬جميعها‭ ‬في‭ ‬الجودو،‭ ‬بعد‭ ‬نيلها‭ ‬برونزيتين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أيضا،‭ ‬بفوز‭ ‬الروسيين‭ ‬الأصل‭ ‬آرام‭ ‬غريغوريان‭ ‬على‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هان‭ ‬جو‭- ‬يوب‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬90‭ ‬كلغ،‭ ‬وظفار‭ ‬كوستويف‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬أرون‭ ‬فيليب‭ ‬وولف‭ ‬تحت‭ ‬100‭ ‬كلغ‭. ‬وكانت‭ ‬الامارات‭ ‬حققت‭ ‬الأحد‭ ‬فضية‭ ‬وبرونزية‭ ‬عبر‭ ‬بشيرلت‭ ‬خرولودوي‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬52‭ ‬كلغ‭ ‬وبايانمونخ‭ ‬نيرماندانخ‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬66‭ ‬كلغ‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وتعتمد‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الجودو‭ ‬على‭ ‬رياضيين‭ ‬مجنسين‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬نالت‭ ‬برونزية‭ ‬اولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬81‭ ‬كلغ‭ ‬عبر‭ ‬المولدوفي‭ ‬الاصل‭ ‬توما‭ ‬سيرجيو،‭ ‬وبرونزية‭ ‬آسياد‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬عبر‭ ‬فيكتور‭ ‬سكفروتوف‭ (‬من‭ ‬أصول‭ ‬مولدوفية‭ ‬ايضاً‭) ‬بفي‭ ‬وزن‭ ‬73‭ ‬كلغ‭.‬



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