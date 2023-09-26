الإمارات تحرز أول ميدالية ذهبية في هانغجو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب):
منحت الإمارات العرب أول ذهبية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في هانغجو الصينية، بعد فوز لاعب الجودو ماغوميدومار ماغوميدوماروف أمس الثلاثاء بالمركز الأول في منافسات فوق 100 كلغ.
وفاز ماغوميدومارف الروسي الأصل (22 عاماً) على متحديه الطاجيكستاني تيمور رحيموف، ليمنح الامارات اول ذهبية في تاريخها في اللعبة.
ورفعت الإمارات غلتها في «آسياد هانغجو» إلى 5 ميداليات جاءت جميعها في الجودو، بعد نيلها برونزيتين أمس الثلاثاء أيضا، بفوز الروسيين الأصل آرام غريغوريان على الكوري الجنوبي هان جو- يوب في وزن تحت 90 كلغ، وظفار كوستويف على الياباني أرون فيليب وولف تحت 100 كلغ. وكانت الامارات حققت الأحد فضية وبرونزية عبر بشيرلت خرولودوي في وزن تحت 52 كلغ وبايانمونخ نيرماندانخ في وزن تحت 66 كلغ على التوالي.
وتعتمد الإمارات في منافسات الجودو على رياضيين مجنسين حيث سبق ان نالت برونزية اولمبياد ريو 2016 في وزن تحت 81 كلغ عبر المولدوفي الاصل توما سيرجيو، وبرونزية آسياد جاكرتا 2018 عبر فيكتور سكفروتوف (من أصول مولدوفية ايضاً) بفي وزن 73 كلغ.
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