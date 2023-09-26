قطر تنافس على ((الذهبية)) في الطائرة الشاطئية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): ضمن المنتخب القطري للكرة الطائرة الشاطئية، أمس الثلاثاء، الميدالية الفضية على الأقل في دورة الألعاب الأسيوية المقامة حاليا في مدينة هانغجو الصينية وتستمر حتى 8 أكتوبر المقبل.
وواصل المنتخب القطري المكوّن من شريف يونس سامبا وأحمد تيجان جانكو عروضه المميزة بعدما بلغ المباراة النهائية للمنافسة على الميدالية الذهبية، إثر تجاوزه ثنائي كازاخستان في مواجهة الدور نصف النهائي (21-19 و21-19).
وضرب المنتخب القطري، المتوّج ببرونزية أولمبياد طوكيو، موعداً الخميس مع المنتخب الصيني المُكون من الثنائي وو جياشين وموتايلبيو أبودوهاليكيجيانغ، بحثاً عن الاحتفاظ بالميدالية الذهبية التي نالها في دورة الألعاب الآسيوية السابقة في إندونيسيا عام 2018.
وأكد محمد سالم الكواري رئيس بعثة منتخب قطر للكرة الشاطئية ان الفريق كان عند حسن الظن وأدى بشكل قوي خلال البطولة واستحق التأهل.
وقال الكواري في تصريحات لفرانس برس: «وصولنا للنهائي مع المنتخب الصيني لم يكن مفاجئًا، لأنهما مصنفان أولا وثانيا في البطولة».
وأضاف: «واجهنا مباريات قوية في جميع الادوار لان الجميع كان يحاول إبراز أفضل ما عنده أمام منتخبنا المصنف من الأفضل عالميا».
وأشار الكواري إلى أن المنتخب الصيني يملك أفضلية في النهائي بسبب عاملي الأرض والجمهور، لكن المنتخب القطري سيبذل قصارى جهده لتحيق الذهب، «سنحاول أن ندخل المباراة النهائية بنسبة 50 % لكل فريق».
وُلد يونس البالغ 28 عاماً ونشأ في السنغال بالقرب من الشاطئ، لذلك كانت ممارسة تلك الرياضة أمراً طبيعياً. وبدأ بالمسار الذي أوصله إلى قطر ليمثل الدولة بشكل احترافي منذ عام 2014.
أما تيجان المولود في إفريقيا أيضاً عام 1995 فقد غادر موطنه غامبيا في عام 2010.
MENAFN26092023000055011008ID1107147942
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.