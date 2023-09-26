قطر تنافس على ((الذهبية)) في الطائرة الشاطئية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ضمن‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬8‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬

وواصل‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬المكوّن‭ ‬من‭ ‬شريف‭ ‬يونس‭ ‬سامبا‭ ‬وأحمد‭ ‬تيجان‭ ‬جانكو‭ ‬عروضه‭ ‬المميزة‭ ‬بعدما‭ ‬بلغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬إثر‭ ‬تجاوزه‭ ‬ثنائي‭ ‬كازاخستان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ (‬21-19‭ ‬و21‭-‬19‭).‬

وضرب‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬المتوّج‭ ‬ببرونزية‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو،‭ ‬موعداً‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬المُكون‭ ‬من‭ ‬الثنائي‭ ‬وو‭ ‬جياشين‭ ‬وموتايلبيو‭ ‬أبودوهاليكيجيانغ،‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬عام‭ ‬2018‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬سالم‭ ‬الكواري‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬منتخب‭ ‬قطر‭ ‬للكرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬كان‭ ‬عند‭ ‬حسن‭ ‬الظن‭ ‬وأدى‭ ‬بشكل‭ ‬قوي‭ ‬خلال‭ ‬البطولة‭ ‬واستحق‭ ‬التأهل‭.‬

وقال‭ ‬الكواري‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬وصولنا‭ ‬للنهائي‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مفاجئًا،‭ ‬لأنهما‭ ‬مصنفان‭ ‬أولا‭ ‬وثانيا‭ ‬في‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬واجهنا‭ ‬مباريات‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الادوار‭ ‬لان‭ ‬الجميع‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬إبراز‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬عنده‭ ‬أمام‭ ‬منتخبنا‭ ‬المصنف‭ ‬من‭ ‬الأفضل‭ ‬عالميا‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬الكواري‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬يملك‭ ‬أفضلية‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬بسبب‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور،‭ ‬لكن‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬سيبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬لتحيق‭ ‬الذهب،‭ ‬‮«‬سنحاول‭ ‬أن‭ ‬ندخل‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بنسبة‭ ‬50‭ ‬ ‭%‬ ‭ ‬لكل‭ ‬فريق‮»‬‭.‬

وُلد‭ ‬يونس‭ ‬البالغ‭ ‬28‭ ‬عاماً‭ ‬ونشأ‭ ‬في‭ ‬السنغال‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬الشاطئ،‭ ‬لذلك‭ ‬كانت‭ ‬ممارسة‭ ‬تلك‭ ‬الرياضة‭ ‬أمراً‭ ‬طبيعياً‭. ‬وبدأ‭ ‬بالمسار‭ ‬الذي‭ ‬أوصله‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬ليمثل‭ ‬الدولة‭ ‬بشكل‭ ‬احترافي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

أما‭ ‬تيجان‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬إفريقيا‭ ‬أيضاً‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬فقد‭ ‬غادر‭ ‬موطنه‭ ‬غامبيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010‭.‬



