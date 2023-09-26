كارامنوب يهدي لبنان أول ميدالية في هانغجو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): حصد لبنان أولى ميدالياته في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة التي تحتضنها مدينة هانغجو الصينية، بنيل لاعب الجودو كارامنوب ساغايبوف برونزية وزن 90 كلغ أمس الثلاثاء.
وتفوّق كارامنوب على ألتانباغانا غانتولغا من منغوليا، ليرفع لبنان رصيده إلى 19 ميدالية في تاريخ مشاركته في الألعاب (5 ذهبيات، 5 فضيات و9 برونزيات).
ويُعدّ كارامنوب (26 عاماً)، وهو من أب روسي وأم لبنانية، من المواهب في رياضة الجودو، وهو المصنف 41 عالمياً في وزنه.
شارك في العديد من البطولات القارية والعالمية، آخرها في جائزة زغرب الكبرى في أغسطس الماضي حيث حل سادساً، وقبلها جاء أولاً في بطولة كازاخستان في يونيو.
وأعرب كارامنوب عن خيبة أمله بعد اكتفائه بالحصول على البرونزية، مشيرًا إلى انه خسر من اللاعب الذي فاز عليه سابقا في دورة التضامن الاسلامي في تركيا العام الماضي، القرغيزي ايرلان شيرلوف في ربع النهائي.
قال لوكالة فرانس برس: «الجودو دائما تحمل في طياتها المفاجآت. فخورٌ جداً برفع اسم لبنان في مثل هذه الدورة الكبيرة وخصوصاً ان البلاد تعيش في أزمات متلاحقة حاليًا، وانا سعيد جدا انني احرزت ميدالية في هذه الظروف»، متوقفا عند صعوبة الحصول على ميدالية في الدورات الآسيوية نظرا لتخصص العديد من الدول بهذه الرياضة.
وأوضح كارامنوب انه يستعد حاليا لجائزة أبو ظبي، متمنيا تحقيق نتيجة إيجابية في البطولة، التي ستأتي أيضا في إطار الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024.
وفشل ناصيف الياس في اجتياز الدور ربع النهائي في منافسات وزن 100 كلغ.
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