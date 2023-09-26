Wednesday, 27 September 2023 03:12 GMT

كارامنوب يهدي لبنان أول ميدالية في هانغجو

9/26/2023 7:31:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حصد‭ ‬لبنان‭ ‬أولى‭ ‬ميدالياته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬بنيل‭ ‬لاعب‭ ‬الجودو‭ ‬كارامنوب‭ ‬ساغايبوف‭ ‬برونزية‭ ‬وزن‭ ‬90‭ ‬كلغ‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتفوّق‭ ‬كارامنوب‭ ‬على‭ ‬ألتانباغانا‭ ‬غانتولغا‭ ‬من‭ ‬منغوليا،‭ ‬ليرفع‭ ‬لبنان‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ (‬5‭ ‬ذهبيات،‭ ‬5‭ ‬فضيات‭ ‬و9‭ ‬برونزيات‭).‬

ويُعدّ‭ ‬كارامنوب‭ (‬26‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أب‭ ‬روسي‭ ‬وأم‭ ‬لبنانية،‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو،‭ ‬وهو‭ ‬المصنف‭ ‬41‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬وزنه‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والعالمية،‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬زغرب‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬حل‭ ‬سادساً،‭ ‬وقبلها‭ ‬جاء‭ ‬أولاً‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كازاخستان‭ ‬في‭ ‬يونيو‭.‬

وأعرب‭ ‬كارامنوب‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أمله‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬البرونزية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬التضامن‭ ‬الاسلامي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬القرغيزي‭ ‬ايرلان‭ ‬شيرلوف‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الجودو‭ ‬دائما‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬المفاجآت‭. ‬فخورٌ‭ ‬جداً‭ ‬برفع‭ ‬اسم‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الكبيرة‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ان‭ ‬البلاد‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬أزمات‭ ‬متلاحقة‭ ‬حاليًا،‭ ‬وانا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬انني‭ ‬احرزت‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‮»‬،‭ ‬متوقفا‭ ‬عند‭ ‬صعوبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الآسيوية‭ ‬نظرا‭ ‬لتخصص‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وأوضح‭ ‬كارامنوب‭ ‬انه‭ ‬يستعد‭ ‬حاليا‭ ‬لجائزة‭ ‬أبو‭ ‬ظبي،‭ ‬متمنيا‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬ستأتي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

وفشل‭ ‬ناصيف‭ ‬الياس‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬100‭ ‬كلغ‭.‬


MENAFN26092023000055011008ID1107147941

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث