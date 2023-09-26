كارامنوب يهدي لبنان أول ميدالية في هانغجو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حصد‭ ‬لبنان‭ ‬أولى‭ ‬ميدالياته‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التاسعة‭ ‬عشرة‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مدينة‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬بنيل‭ ‬لاعب‭ ‬الجودو‭ ‬كارامنوب‭ ‬ساغايبوف‭ ‬برونزية‭ ‬وزن‭ ‬90‭ ‬كلغ‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتفوّق‭ ‬كارامنوب‭ ‬على‭ ‬ألتانباغانا‭ ‬غانتولغا‭ ‬من‭ ‬منغوليا،‭ ‬ليرفع‭ ‬لبنان‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ (‬5‭ ‬ذهبيات،‭ ‬5‭ ‬فضيات‭ ‬و9‭ ‬برونزيات‭).‬

ويُعدّ‭ ‬كارامنوب‭ (‬26‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أب‭ ‬روسي‭ ‬وأم‭ ‬لبنانية،‭ ‬من‭ ‬المواهب‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجودو،‭ ‬وهو‭ ‬المصنف‭ ‬41‭ ‬عالمياً‭ ‬في‭ ‬وزنه‭.‬

شارك‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬والعالمية،‭ ‬آخرها‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬زغرب‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬حيث‭ ‬حل‭ ‬سادساً،‭ ‬وقبلها‭ ‬جاء‭ ‬أولاً‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كازاخستان‭ ‬في‭ ‬يونيو‭.‬

وأعرب‭ ‬كارامنوب‭ ‬عن‭ ‬خيبة‭ ‬أمله‭ ‬بعد‭ ‬اكتفائه‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬البرونزية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬خسر‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬عليه‭ ‬سابقا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬التضامن‭ ‬الاسلامي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬القرغيزي‭ ‬ايرلان‭ ‬شيرلوف‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬الجودو‭ ‬دائما‭ ‬تحمل‭ ‬في‭ ‬طياتها‭ ‬المفاجآت‭. ‬فخورٌ‭ ‬جداً‭ ‬برفع‭ ‬اسم‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬الكبيرة‭ ‬وخصوصاً‭ ‬ان‭ ‬البلاد‭ ‬تعيش‭ ‬في‭ ‬أزمات‭ ‬متلاحقة‭ ‬حاليًا،‭ ‬وانا‭ ‬سعيد‭ ‬جدا‭ ‬انني‭ ‬احرزت‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‮»‬،‭ ‬متوقفا‭ ‬عند‭ ‬صعوبة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬ميدالية‭ ‬في‭ ‬الدورات‭ ‬الآسيوية‭ ‬نظرا‭ ‬لتخصص‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬بهذه‭ ‬الرياضة‭.‬

وأوضح‭ ‬كارامنوب‭ ‬انه‭ ‬يستعد‭ ‬حاليا‭ ‬لجائزة‭ ‬أبو‭ ‬ظبي،‭ ‬متمنيا‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬التي‭ ‬ستأتي‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

وفشل‭ ‬ناصيف‭ ‬الياس‭ ‬في‭ ‬اجتياز‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬وزن‭ ‬100‭ ‬كلغ‭.‬



