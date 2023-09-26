الحلواني يهدي البرونزية للأردن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): أحرز الأردن أولى ميدالياته في آسياد هانغجو الصيني، عن طريق لاعب التايكواندو زيد الحلواني في وزن تحت 63 كلغ، عقب خسارته أمام الايراني علي رضا حسين بور 0 - 2 في نصف النهائي أمس الثلاثاء.
وكان الحلواني، البالغ من العمر 23 عاماً، يمني النفس ببلوغ المباراة النهائية على الأقل لتكريس تألقه عقب تتويجه ببرونزية بطولة العالم في غوادالاخارا عام 2022 وفضية وبرونزية بطولة آسيا عامي 2021 و2022 تواليا وبرونزية الجائزة الكبرى في باريس هذا العام.
أهدى الحلواني في تصريحات لوسائل الاعلام البرونزية لكل الاردن، قائلاً «اتمنى أن أكون قد رفعت رأس بلدي وعائلتي».
أضاف الحلواني إن «المنافسة كانت قوية جدًا، وكنت أطمح إلى تحقيق الذهب، لكن الحظ لم يحالفني».
ووصف الحلواني الفوز بالهام جدًا بالنسبة له على مستوى التصنيف والنقاط للتأهل الأولمبي.
ولن يغادر الحلواني الصين، إذ سيخوض في العاشر من اكتوبر المقبل الجائزة الكبرى التي تقام في مقاطعة شانشي الشمالية.
وهي الميدالية الأولى للأردن في هانغجو والـ 25 للمملكة الهاشمية في التايكواندو في الألعاب الآسيوية والبرونزية العاشرة (مع 3 ذهبيات و12 فضية).
ورفع الحلواني غلة الاردن في جميع الرياضات في العرس القاري الى 46 ميدالية (5 ذهبيات و16 فضية و25 برونزية).
واستهل الحلواني مشواره في هانغجو بالفوز على الياباني سيرجيو سوزوكي 2 - 0 في الدور الاول، ثم تغلب على اللبناني رالف حنيني 2 - 0، قبل أن يسقط أمام حسين بور في دور الاربعة.
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