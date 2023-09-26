الحلواني يهدي البرونزية للأردن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬الأردن‭ ‬أولى‭ ‬ميدالياته‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغجو‭ ‬الصيني،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬لاعب‭ ‬التايكواندو‭ ‬زيد‭ ‬الحلواني‭ ‬في‭ ‬وزن‭ ‬تحت‭ ‬63‭ ‬كلغ،‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬أمام‭ ‬الايراني‭ ‬علي‭ ‬رضا‭ ‬حسين‭ ‬بور‭ ‬0‭ - ‬2‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وكان‭ ‬الحلواني،‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاماً،‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬ببلوغ‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬لتكريس‭ ‬تألقه‭ ‬عقب‭ ‬تتويجه‭ ‬ببرونزية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬غوادالاخارا‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزية‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬عامي‭ ‬2021‭ ‬و2022‭ ‬تواليا‭ ‬وبرونزية‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

أهدى‭ ‬الحلواني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لوسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬البرونزية‭ ‬لكل‭ ‬الاردن،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬اتمنى‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬قد‭ ‬رفعت‭ ‬رأس‭ ‬بلدي‭ ‬وعائلتي‮»‬‭.‬

أضاف‭ ‬الحلواني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬المنافسة‭ ‬كانت‭ ‬قوية‭ ‬جدًا،‭ ‬وكنت‭ ‬أطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الذهب،‭ ‬لكن‭ ‬الحظ‭ ‬لم‭ ‬يحالفني‮»‬‭.‬

ووصف‭ ‬الحلواني‭ ‬الفوز‭ ‬بالهام‭ ‬جدًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬التصنيف‭ ‬والنقاط‭ ‬للتأهل‭ ‬الأولمبي‭.‬

ولن‭ ‬يغادر‭ ‬الحلواني‭ ‬الصين،‭ ‬إذ‭ ‬سيخوض‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬اكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬شانشي‭ ‬الشمالية‭.‬

وهي‭ ‬الميدالية‭ ‬الأولى‭ ‬للأردن‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬والـ‭ ‬25‭ ‬للمملكة‭ ‬الهاشمية‭ ‬في‭ ‬التايكواندو‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬والبرونزية‭ ‬العاشرة‭ (‬مع‭ ‬3‭ ‬ذهبيات‭ ‬و12‭ ‬فضية‭).‬

ورفع‭ ‬الحلواني‭ ‬غلة‭ ‬الاردن‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الرياضات‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬القاري‭ ‬الى‭ ‬46‭ ‬ميدالية‭ (‬5‭ ‬ذهبيات‭ ‬و16‭ ‬فضية‭ ‬و25‭ ‬برونزية‭).‬

واستهل‭ ‬الحلواني‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬سيرجيو‭ ‬سوزوكي‭ ‬2‭ - ‬0‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الاول،‭ ‬ثم‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬اللبناني‭ ‬رالف‭ ‬حنيني‭ ‬2‭ - ‬0،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسقط‭ ‬أمام‭ ‬حسين‭ ‬بور‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭.‬











