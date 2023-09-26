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ميسي يغيب عن تمارين إنتر ميامي قبيل نهائي الكأس المفتوحة

9/26/2023 7:31:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

فورد‭ ‬لودردايل‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬غاب‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬عن‭ ‬تمارين‭ ‬فريقه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬قبيل‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬هيوستن‭ ‬دينامو‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬عودته‭ ‬للملاعب‭.‬

ويسعى‭ ‬ميامي‭ ‬للظفر‭ ‬بلقبه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬منذ‭ ‬انضمام‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬صفوفه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بكأس‭ ‬الرابطتين‭ ‬المخصصة‭ ‬للأندية‭ ‬الأمريكية‭ ‬والمكسيكية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭.‬

وغاب‭ ‬ميسي،‭ ‬المتوج‭ ‬بمونديال‭ ‬قطر‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬أورلاندو‭ ‬سيتي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬الأحد،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬مواطنه‭ ‬مدرب‭ ‬إنتر‭ ‬خيراردو‭ ‬مارتينو‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬تقييم‭ ‬حالته‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬يومي‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الواضح‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الفائز‭ ‬بالكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬7‭ ‬مرات‭ ‬يعاني‭ ‬ببساطة‭ ‬من‭ ‬الإرهاق‭ ‬بسبب‭ ‬كثافة‭ ‬المباريات‭ ‬منذ‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬يوليو،‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬مزمنة‭.‬

وأشار‭ ‬مارتينو‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الندوب‮»‬‭ ‬القديمة‭ ‬التي‭ ‬تعيق‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬السابق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يذكر‭ ‬أي‭ ‬إصابة‭ ‬محددة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬مارتينو‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الوضوح‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬ميسي‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬المنتظرة‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬المفتوحة‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

وغاب‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬الحصة‭ ‬التمرينية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ميسي،‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬جوردي‭ ‬ألبا‭.‬

ويعاني‭ ‬ميسي‭ ‬منذ‭ ‬استبداله‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬88‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬الأرجنتين‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬بعد‭ ‬تسجيله‭ ‬الهدف‭ ‬الوحيد‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬الإكوادور‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭.‬

فغاب‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬أبطال‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬بوليفيا‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬ناديه‭ ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭. ‬ولم‭ ‬يشارك‭ ‬مجدداً‭ ‬خلال‭ ‬هزيمة‭ ‬ميامي‭ ‬أمام‭ ‬أتلانتا‭ ‬2‭-‬5‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭ ‬مارتينو‭ ‬إنه‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إرهاق‭ ‬عضلي‭.‬

وتوالت‭ ‬مشكلات‭ ‬النجم‭ ‬الارجنتيني‭ ‬الذي‭ ‬رغم‭ ‬مشاركته‭ ‬اساسياً‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ميامي‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬ضد‭ ‬تورونتو،‭ ‬طلب‭ ‬استبداله‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬38‭ ‬بعد‭ ‬دقائق‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬استبدال‭ ‬ألبا‭ ‬للإصابة،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬الاخير‭ ‬غاب‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬أورلاندو،‭ ‬وتحوم‭ ‬الشكوك‭ ‬حيال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭ ‬المفتوحة‭ ‬الأربعاء‭.‬

وبعد‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دربي‭ ‬فلوريدا‭ ‬الأحد،‭ ‬لم‭ ‬يجزم‭ ‬مارتينو‭ ‬بامكانية‭ ‬خوض‭ ‬ميسي‭ ‬مواجهة‭ ‬دينامو،‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬من‭ ‬الصعب‭ ‬للغاية‭ ‬تحديد‭ ‬نسبة‭ ‬مئوية‭ ‬لفرص‭ ‬لعبه‭ ‬لأننا‭ ‬نتعامل‭ ‬مع‭ ‬الأمر‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بيومه‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬سنقوم‭ ‬بتقييم‭ ‬حالته،‭ ‬وسأستمع‭ ‬أولا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬يشعر‭ ‬به‭. ‬ثم‭ ‬يتعيّن‭ ‬علينا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬تقييم‭ ‬المخاطر‭ ‬المستقبلية‮»‬‭. ‬

ويتبقى‭ ‬لميامي،‭ ‬بعد‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس،‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المنتظم‭ ‬للدوري‭ ‬الأمريكي‭ ‬في‭ ‬سعيه‭ ‬للتأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية،‭ ‬فيستضيف‭ ‬السبت‭ ‬نيويورك‭ ‬سيتي‭ ‬إف‭ ‬سي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬الاخير‭ ‬المؤهل‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬بلاي‭ ‬اوف‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬يتقدم‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬مارتينو‭.‬

أقيمت‭ ‬كأس‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬لأندية‭ ‬الهواة‭ ‬والمحترفين‭ ‬والتي‭ ‬تُلعب‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب،‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1914‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬أقدم‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬


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