ميسي يغيب عن تمارين إنتر ميامي قبيل نهائي الكأس المفتوحة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
فورد لودردايل (الولايات المتحدة) -(أ ف ب): غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن تمارين فريقه إنتر ميامي قبيل نهائي كأس أمريكا المفتوحة لكرة القدم أمام هيوستن دينامو اليوم الأربعاء، في حين تحوم الشكوك حول عودته للملاعب.
ويسعى ميامي للظفر بلقبه الثاني توالياً منذ انضمام ميسي إلى صفوفه هذا الصيف قادما من باريس سان جرمان الفرنسي، بعد فوزه بكأس الرابطتين المخصصة للأندية الأمريكية والمكسيكية الشهر الماضي.
وغاب ميسي، المتوج بمونديال قطر العام الماضي، عن التعادل أمام أورلاندو سيتي 1-1 الأحد، في حين أكد مواطنه مدرب إنتر خيراردو مارتينو أنه سيتم تقييم حالته «بشكل يومي».
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 7 مرات يعاني ببساطة من الإرهاق بسبب كثافة المباريات منذ انضمامه إلى النادي في يوليو، أو ما إذا كان يعاني من اصابة مزمنة.
وأشار مارتينو إلى «الندوب» القديمة التي تعيق نجم برشلونة الإسباني السابق من دون أن يذكر أي إصابة محددة.
ومن المقرر أن يتحدث مارتينو أمام وسائل الإعلام في وقت لاحق أمس الثلاثاء حيث يمكن تقديم مزيد من الوضوح بشأن ما إذا كان ميسي سيشارك في المواجهة المنتظرة في نهائي الكأس المفتوحة أم لا.
وغاب أيضاً عن الحصة التمرينية، إلى جانب ميسي، زميله السابق في برشلونة جوردي ألبا.
ويعاني ميسي منذ استبداله في الدقيقة 88 خلال مباراة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026 بعد تسجيله الهدف الوحيد من ركلة حرة مباشرة في الفوز على الإكوادور في السابع من سبتمبر.
فغاب عن فوز أبطال العالم في بوليفيا بثلاثية نظيفة بعد خمسة أيام في الجولة الثانية من التصفيات، قبل أن يعود إلى ناديه بعد فترة التوقف الدولي. ولم يشارك مجدداً خلال هزيمة ميامي أمام أتلانتا 2-5 في الدوري في 16 الشهر الحالي، حيث قال مارتينو إنه كان يعاني من إرهاق عضلي.
وتوالت مشكلات النجم الارجنتيني الذي رغم مشاركته اساسياً في مباراة ميامي على أرضه ضد تورونتو، طلب استبداله في الدقيقة 38 بعد دقائق فقط من استبدال ألبا للإصابة، علما ان الاخير غاب أيضاً عن مباراة أورلاندو، وتحوم الشكوك حيال مشاركته في نهائي الكأس المفتوحة الأربعاء.
وبعد التعادل 1-1 في دربي فلوريدا الأحد، لم يجزم مارتينو بامكانية خوض ميسي مواجهة دينامو، وقال: «من الصعب للغاية تحديد نسبة مئوية لفرص لعبه لأننا نتعامل مع الأمر كل يوم بيومه».
وأضاف: «سنقوم بتقييم حالته، وسأستمع أولا إلى ما يقوله بشأن ما يشعر به. ثم يتعيّن علينا بعد ذلك تقييم المخاطر المستقبلية».
ويتبقى لميامي، بعد نهائي الكأس، خمس مباريات في الموسم المنتظم للدوري الأمريكي في سعيه للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، فيستضيف السبت نيويورك سيتي إف سي صاحب المركز التاسع الاخير المؤهل إلى «بلاي اوف» والذي يتقدم بفارق خمس نقاط عن فريق مارتينو.
أقيمت كأس أمريكا المفتوحة لأندية الهواة والمحترفين والتي تُلعب وفق نظام خروج المغلوب، للمرة الاولى في عام 1914 حيث تعتبر أقدم مسابقة كرة قدم في الولايات المتحدة.
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