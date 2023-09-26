Wednesday, 27 September 2023 03:11 GMT

ميليك يعيد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات

9/26/2023 7:31:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أعاد‭ ‬البولندي‭ ‬أركاديوش‭ ‬ميليك‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬وألحق‭ ‬بالضيف‭ ‬ليتشي‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبعد‭ ‬مباراة‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ساسوولو‭ ‬خسرها‭ ‬عملاق‭ ‬تورينو‭ ‬2‭-‬4‭ ‬السبت‭ ‬ليتلقى‭ ‬بذلك‭ ‬هزيمته‭ ‬الأولى،‭ ‬قرر‭ ‬المدرب‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬ميليك‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬فيما‭ ‬أبقى‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭.‬

وكان‭ ‬البولندي‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬كأساسي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وكسر‭ ‬صمود‭ ‬ليتشي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نداً‭ ‬عنيداً‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬رجال‭ ‬أليغري‭ ‬وسط‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬لامتعاض‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة‭.‬

لكن‭ ‬ميليك‭ ‬خفف‭ ‬الضغط‭ ‬عن‭ ‬زملائه‭ ‬وأليغري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬عجز‭ ‬دفاع‭ ‬الضيوف‭ ‬عن‭ ‬إبعادها‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب،‭ ‬لتصل‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬الأميركي‭ ‬ويستون‭ ‬ماكيني‭ ‬لعبها‭ ‬عرضية‭ ‬فحولها‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭ ‬برأسه‭ ‬باتجاه‭ ‬زميله‭ ‬البولندي‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬57‭).‬

وترك‭ ‬ميليك‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭ ‬لصالح‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬بعدما‭ ‬أدى‭ ‬واجبه‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬موقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بجميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لليتشي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬بفوز‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬يوفنتوس‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2004،‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬أنهاه‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬نتيجة‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬محمد‭ ‬كابا‭ ‬بالانذار‭ ‬الثاني‭.‬

وتستكمل‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‭ ‬حيث‭ ‬يتواجه‭ ‬إنتر‭ ‬مع‭ ‬ساسوولو‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬كالياري،‭ ‬ونابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬أودينيزي‭.‬

MENAFN26092023000055011008ID1107147938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث