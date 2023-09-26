ميليك يعيد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬أعاد‭ ‬البولندي‭ ‬أركاديوش‭ ‬ميليك‭ ‬فريقه‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬وألحق‭ ‬بالضيف‭ ‬ليتشي‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬للموسم،‭ ‬وذلك‭ ‬بتسجيله‭ ‬هدف‭ ‬المباراة‭ ‬الوحيد‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وبعد‭ ‬مباراة‭ ‬كارثية‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬ساسوولو‭ ‬خسرها‭ ‬عملاق‭ ‬تورينو‭ ‬2‭-‬4‭ ‬السبت‭ ‬ليتلقى‭ ‬بذلك‭ ‬هزيمته‭ ‬الأولى،‭ ‬قرر‭ ‬المدرب‭ ‬ماسيميليانو‭ ‬أليغري‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الرهان‭ ‬على‭ ‬ميليك‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬المقدمة‭ ‬فيما‭ ‬أبقى‭ ‬على‭ ‬الصربي‭ ‬دوشان‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭.‬

وكان‭ ‬البولندي‭ ‬على‭ ‬الموعد‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬مشاركة‭ ‬له‭ ‬كأساسي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وكسر‭ ‬صمود‭ ‬ليتشي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬نداً‭ ‬عنيداً‭ ‬لفريق‭ ‬‮«‬السيدة‭ ‬العجوز‮»‬‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬رجال‭ ‬أليغري‭ ‬وسط‭ ‬صافرات‭ ‬الاستهجان‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬‮«‬أليانز‭ ‬ستاديوم‮»‬‭ ‬لامتعاض‭ ‬الجمهور‭ ‬من‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة‭.‬

لكن‭ ‬ميليك‭ ‬خفف‭ ‬الضغط‭ ‬عن‭ ‬زملائه‭ ‬وأليغري‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬عجز‭ ‬دفاع‭ ‬الضيوف‭ ‬عن‭ ‬إبعادها‭ ‬بالشكل‭ ‬المناسب،‭ ‬لتصل‭ ‬الكرة‭ ‬الى‭ ‬الأميركي‭ ‬ويستون‭ ‬ماكيني‭ ‬لعبها‭ ‬عرضية‭ ‬فحولها‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬رابيو‭ ‬برأسه‭ ‬باتجاه‭ ‬زميله‭ ‬البولندي‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ (‬57‭).‬

وترك‭ ‬ميليك‭ ‬مكانه‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬78‭ ‬لصالح‭ ‬فلاهوفيتش‭ ‬بعدما‭ ‬أدى‭ ‬واجبه‭ ‬على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه،‭ ‬رافعاً‭ ‬رصيد‭ ‬فريقه‭ ‬الى‭ ‬13‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الوصافة‭ ‬موقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬خلف‭ ‬إنتر‭ ‬المتصدر‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬بجميع‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لليتشي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمني‭ ‬النفس‭ ‬بفوز‭ ‬أول‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬يوفنتوس‭ ‬منذ‭ ‬أبريل‭ ‬2004،‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬بعد‭ ‬لقاء‭ ‬أنهاه‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬الثواني‭ ‬الأخيرة‭ ‬نتيجة‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬محمد‭ ‬كابا‭ ‬بالانذار‭ ‬الثاني‭.‬

وتستكمل‭ ‬المرحلة‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‭ ‬حيث‭ ‬يتواجه‭ ‬إنتر‭ ‬مع‭ ‬ساسوولو‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬جاره‭ ‬ميلان‭ ‬الثالث‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬كالياري،‭ ‬ونابولي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬أودينيزي‭.‬