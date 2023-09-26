ميليك يعيد يوفنتوس إلى سكة الانتصارات

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما (أ ف ب) أعاد البولندي أركاديوش ميليك فريقه يوفنتوس الى سكة الانتصارات وألحق بالضيف ليتشي الهزيمة الأولى للموسم، وذلك بتسجيله هدف المباراة الوحيد يوم أمس في افتتاح المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبعد مباراة كارثية على أرض ساسوولو خسرها عملاق تورينو 2-4 السبت ليتلقى بذلك هزيمته الأولى، قرر المدرب ماسيميليانو أليغري الثلاثاء الرهان على ميليك أساسياً في المقدمة فيما أبقى على الصربي دوشان فلاهوفيتش على مقاعد البدلاء.
وكان البولندي على الموعد في أول مشاركة له كأساسي هذا الموسم وكسر صمود ليتشي الذي كان نداً عنيداً لفريق «السيدة العجوز» في الشوط الأول الذي أنهاه رجال أليغري وسط صافرات الاستهجان الصادرة من مدرجات «أليانز ستاديوم» لامتعاض الجمهور من الأداء والنتيجة.
لكن ميليك خفف الضغط عن زملائه وأليغري في بداية الشوط الثاني إثر ركلة ركنية عجز دفاع الضيوف عن إبعادها بالشكل المناسب، لتصل الكرة الى الأميركي ويستون ماكيني لعبها عرضية فحولها الفرنسي أدريان رابيو برأسه باتجاه زميله البولندي الذي تابعها في الشباك (57).
وترك ميليك مكانه في الدقيقة 78 لصالح فلاهوفيتش بعدما أدى واجبه على أكمل وجه، رافعاً رصيد فريقه الى 13 نقطة في الوصافة موقتا بفارق نقطتين خلف إنتر المتصدر الذي فاز بجميع مبارياته الخمس منذ بداية الموسم.
أما بالنسبة لليتشي الذي كان يمني النفس بفوز أول على أرض يوفنتوس منذ أبريل 2004، فتجمد رصيده عند 11 نقطة وتراجع الى المركز الرابع بعد لقاء أنهاه بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة نتيجة طرد لاعب الوسط الفرنسي محمد كابا بالانذار الثاني.
وتستكمل المرحلة في اليومين المقبلين حيث يتواجه إنتر مع ساسوولو اليوم الأربعاء، جاره ميلان الثالث مع مضيفه كالياري، ونابولي حامل اللقب مع ضيفه أودينيزي.
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