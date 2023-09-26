فيفا يعلن بدء المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
جدة - (د ب أ): أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انطلاق المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بمدينة جدة السعودية خلال الفترة ما بين 12 و22 ديسمبر المقبل.
وذكر فيفا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت امس الثلاثاء أن المرحلة الأولى تشهد طرح ثلاثة أنواع من التذاكر، وهي تذاكر لمباراة واحدة، وباقة تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وحزمة خاصة بملعب الأمير عبدالله الفيصل)، وباقة لكل المباريات، مؤكدا أنها تشمل أيضا تذاكر لذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن المقرر أن يكون هناك ثلاث مراحل لبيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلتين الثانية والثالثة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وسيجري إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة، وسيتم إعلان مزيد من التفاصيل حينها، بحسب ما أشار إليه فيفا.
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