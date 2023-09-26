فيفا يعلن بدء المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر كأس العالم للأندية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جدة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬فيفا‭) ‬انطلاق‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬تذاكر‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬بمدينة‭ ‬جدة‭ ‬السعودية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬و22‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭.‬

وذكر‭ ‬فيفا‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬امس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬تشهد‭ ‬طرح‭ ‬ثلاثة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬التذاكر،‭ ‬وهي‭ ‬تذاكر‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة،‭ ‬وباقة‭ ‬تذاكر‭ ‬خاصة‭ ‬بالملعب‭ (‬حزمة‭ ‬خاصة‭ ‬بملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬وحزمة‭ ‬خاصة‭ ‬بملعب‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭)‬،‭ ‬وباقة‭ ‬لكل‭ ‬المباريات،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنها‭ ‬تشمل‭ ‬أيضا‭ ‬تذاكر‭ ‬لذوي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الخاصة‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬مراحل‭ ‬لبيع‭ ‬تذاكر‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬طرح‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التذاكر‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الثانية‭ ‬والثالثة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬أكتوبر‭ ‬ونوفمبر‭.‬

وسيجري‭ ‬إطلاق‭ ‬منصة‭ ‬إعادة‭ ‬بيع‭ ‬رسمية‭ ‬قبل‭ ‬بداية‭ ‬البطولة،‭ ‬وسيتم‭ ‬إعلان‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حينها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أشار‭ ‬إليه‭ ‬فيفا‭.‬