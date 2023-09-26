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الاتحاد الأوروبي يعيد الفرق الروسية للشباب إلى مسابقاته

9/26/2023 7:31:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوزان‭ (‬سويسرا‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬ويفا‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إعادة‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬الى‭ ‬مسابقاته،‭ ‬لكنه‭ ‬أبقى‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرق‭ ‬الأولى‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عقب‭ ‬اجتماع‭ ‬للجنته‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬قبرص‭: ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬معاقبة‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬أفعال‭ ‬تقع‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬حصراً‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬البالغين‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭: ‬‮«‬من‭ ‬المحزن‭ ‬جداً‭ ‬أنه،‭ ‬بسبب‭ ‬الصراع‭ ‬المستمر،‭ ‬يتم‭ ‬حرمان‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬القاصرين‭ ‬من‭ ‬حقه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الدولية‮»‬‭.‬

وسيسمح‭ ‬القرار‭ ‬لجميع‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬من‭ ‬ذكور‭ ‬وإناث‭ ‬بالعودة‭ ‬الى‭ ‬مسابقات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭... ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬القرعة‭ (‬لمسابقاته‭) ‬قد‭ ‬أجريت‮»‬‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬إن‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬لن‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬أرضها،‭ ‬كما‭ ‬لن‭ ‬يُسمح‭ ‬لها‭ ‬برفع‭ ‬علم‭ ‬البلاد‭ ‬وعزف‭ ‬نشيدها‭ ‬وارتداء‭ ‬الزيّ‭ ‬الرياضي‭ ‬الوطني‭.‬

وتحركت‭ ‬الهيئة‭ ‬القارية‭ ‬بسرعة‭ ‬لتعليق‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬والمنتخبات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬مسابقاتها‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬ويفا‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تعليق‭ ‬مشاركة‭ ‬جميع‭ ‬الفرق‭ ‬الروسية‭ ‬الأخرى‭ (‬فرق‭ ‬ومنتخبات‭ ‬الكبار‭) ‬سيظل‭ ‬سارياً‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‮»‬‭.‬


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