الاتحاد الأوروبي يعيد الفرق الروسية للشباب إلى مسابقاته

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوزان (سويسرا) - (أ ف ب): قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) أمس الثلاثاء إعادة الفرق الروسية لفئة الشباب ما دون 17 عاما الى مسابقاته، لكنه أبقى على حظر مشاركة الفرق الأولى بسبب الحرب المستمرة على أوكرانيا.
وقال الاتحاد القاري في بيان عقب اجتماع للجنته التنفيذية في قبرص: «لا ينبغي معاقبة الأطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصراً على عاتق البالغين»، مضيفاً: «من المحزن جداً أنه، بسبب الصراع المستمر، يتم حرمان جيل من القاصرين من حقه في المنافسة في كرة القدم الدولية».
وسيسمح القرار لجميع الفرق الروسية تحت 17 عاماً من ذكور وإناث بالعودة الى مسابقات الاتحاد الأوروبي «خلال هذا الموسم... حتى لو كانت القرعة (لمسابقاته) قد أجريت».
ومع ذلك، قال الاتحاد الأوروبي إن الفرق الروسية لن تتمكن من اللعب على أرضها، كما لن يُسمح لها برفع علم البلاد وعزف نشيدها وارتداء الزيّ الرياضي الوطني.
وتحركت الهيئة القارية بسرعة لتعليق مشاركة جميع الفرق والمنتخبات الروسية في مسابقاتها مباشرة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقال «ويفا» أمس الثلاثاء إن «تعليق مشاركة جميع الفرق الروسية الأخرى (فرق ومنتخبات الكبار) سيظل سارياً حتى نهاية الصراع في أوكرانيا».
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