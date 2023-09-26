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ركلات الترجيح تنقذ الاتحاد والأهلي يقصي العين

9/26/2023 7:31:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرياض‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)
‬أنقذت‭ ‬ركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬الاتحاد‭ ‬وجنبته‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬ملك‭ ‬السعودية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عندما‭ ‬ابتسمت‭ ‬له‭ ‬ليتجاوز‭ ‬مضيفه‭ ‬الخلود‭ ‬7‭-‬6‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬1‭-‬1‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬الحزم‭ ‬بالرس‭.‬

ويدين‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالفضل‭ ‬لحارسه‭ ‬عبدالله‭ ‬المعيوف‭ ‬الذي‭ ‬تصدى‭ ‬لأربع‭ ‬ركلات‭ ‬ترجيحية‭ ‬ليقود‭ ‬فريقه‭ ‬للدور‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬البطولة‭.‬

تقدم‭ ‬الاتحاد‭ ‬بهدف‭ ‬سجله‭ ‬المدافع‭ ‬البرازيلي‭ ‬روبرتو‭ ‬دياز‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرماه‭ (‬16‭) ‬وأدرك‭ ‬الخلود‭ ‬التعادل‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ماريانو‭ ‬فاسكيس‭ (‬40‭).‬،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬والشوطين‭ ‬الإضافيين‭ ‬حاول‭ ‬الاتحاد‭ ‬حسم‭ ‬المباراة‭ ‬لكنه‭ ‬اصطدم‭ ‬بدفاع‭ ‬منظم‭ ‬ظل‭ ‬صامداً‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭.‬

وفاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬العين‭ ‬3‭-‬2‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬سعود‭ ‬الرياضية‭ ‬بالباحة،‭ ‬وسيطر‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬وانهاه‭ ‬متقدماً‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬سجلها‭ ‬فراس‭ ‬البريكان‭ (‬23‭ ‬و29‭) ‬وسميحان‭ ‬النابت‭ (‬39‭).‬،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬تحسن‭ ‬أداء‭ ‬العين‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬تقليص‭ ‬النتيجة‭ ‬بواسطة‭ ‬ألتون‭ ‬سواريس‭ ‬‮«‬دودو‮»‬‭ ‬من‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ (‬82‭ ‬و90‭+‬7‭).‬

وتغلب‭ ‬الفيحاء‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬الرياض‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬فيصل‭ ‬بن‭ ‬فهد‭ ‬بالرياض،‭ ‬ورغم‭ ‬اعتماد‭ ‬الفيحاء‭ ‬على‭ ‬العنصر‭ ‬المحلي‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬حسمه‭ ‬لصالحه‭ ‬2‭-‬1،‭ ‬بهدفي‭ ‬مالك‭ ‬العبدالمنعم‭ (‬19‭ ‬و45‭+‬3‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬للرياض‭ ‬سجله‭ ‬الغابوني‭ ‬ديدييه‭ ‬ندونغ‭ (‬16‭).‬،‭ ‬وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭ ‬النتيجة‭ ‬حيث‭ ‬استمر‭ ‬اللعب‭ ‬سجالاً‭ ‬بينهما‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭.‬

وانتزع‭ ‬الفيصلي‭ ‬بطاقته‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الطائي‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬2‭-‬0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬المجمعة‭ ‬الرياضية،‭ ‬وبعد‭ ‬شوط‭ ‬أول‭ ‬سلبي،‭ ‬تمكن‭ ‬الفيصلي‭ ‬من‭ ‬أخذ‭ ‬الأسبقية‭ ‬بواسطة‭ ‬الكاميروني‭ ‬ارنولد‭ ‬غاريتا‭ (‬54‭) ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهدر‭ ‬الطائي‭ ‬فرصة‭ ‬التعادل‭ ‬عندما‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬أهدرها‭ ‬الغاني‭ ‬بيرنارد‭ ‬مينساه‭ (‬62‭).‬،‭ ‬وفي‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬عزز‭ ‬الفيصلي‭ ‬تقدمه‭ ‬بهدف‭ ‬ثان‭ ‬سجله‭ ‬الألماني‭ ‬جوي‭-‬لانس‭ ‬ميكلز‭ (‬87‭).‬

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