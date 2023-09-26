قاض فرنسي يصدر مذكرة توقيف دولية بحق بن همام

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أصدر‭ ‬قاض‭ ‬باريسي،‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬التحقيقات‭ ‬في‭ ‬منح‭ ‬قطر‭ ‬حق‭ ‬تنظيم‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬دولية‭ ‬بحق‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للعبة‭ ‬القطري‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬همام‭ ‬المشتبه‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬فساد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬بذلك‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬كشفت‭ ‬عنها‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ليكيب‮»‬‭ ‬الرياضية‭.‬

ووفقاً‭ ‬للصحيفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬صدرت‭ ‬هذه‭ ‬المذكرة‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬عدة‭ ‬استدعاءات‭ ‬أمام‭ ‬القاضي‭ ‬المالي‭ ‬لم‭ ‬يستجب‭ ‬لها‭ ‬بن‭ ‬همام‭.‬

وحدد‭ ‬المصدر‭ ‬القضائي‭ ‬أن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬همام‭ ‬‮«‬متهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬فساد‭ ‬خاصة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمنح‭ ‬قطر‭ ‬حق‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم ” ‭.‬

وأوقف‭ ‬بن‭ ‬همام‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطات‭ ‬كرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬بالفساد‭ ‬وتضارب‭ ‬المصالح‭.‬

ويركّز‭ ‬هذا‭ ‬الجزء‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬الذي‭ ‬فتح‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬لعبه‭ ‬بن‭ ‬همام‭ ‬في‭ ‬تغيير‭ ‬موقف‭ ‬التاهيتي‭ ‬رينالد‭ ‬تيماري،‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوقياني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬منح‭ ‬قطر‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬المونديال‭.‬

وأوقف‭ ‬تيماري‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ (‬فيفا‭) ‬في‭ ‬17‭ ‬نوفمبر‭ ‬2010‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاكه‭ ‬لقواعد‭ ‬الأخلاق،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬بإمكانه‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمنظمة‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬التصويت‭ ‬لمونديال‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2010‭.‬

ولذلك،‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوقياني‭ ‬تعيين‭ ‬بديل‭ ‬له‭ ‬سيعطي‭ ‬صوته‭ ‬لأستراليا،‭ ‬ومن‭ ‬ثم،‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬الفشل،‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬أي‭ ‬المنافسين‭ ‬الرئيسيين‭ ‬لقطر‭.‬

لكن‭ ‬تيماري‭ ‬استأنف‭ ‬قرار‭ ‬إيقافه‭ ‬في‭ ‬ليل‭ ‬30‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ - ‬1‭ ‬ديسمبر،‭ ‬رغم‭ ‬إعلانه‭ ‬سابقاً‭ ‬أنه‭ ‬سيقبل‭ ‬العقوبة‭.‬

ونتيجة‭ ‬الاستئناف‭ ‬ووفقاً‭ ‬لقوانين‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة،‭ ‬حُرِمَ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوقياني‭ ‬من‭ ‬ممثل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭. ‬وفي‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2010،‭ ‬تفوقت‭ ‬قطر‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ونالت‭ ‬حق‭ ‬استضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬كانت‭ ‬الأوفر‭ ‬حظاً‭ ‬بحسب‭ ‬التوقعات‭.‬

وكانت‭ ‬تغطية‭ ‬تكاليف‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬تيماري‭ ‬البالغة‭ ‬305‭ ‬آلاف‭ ‬يورو‭ ‬وتمويل‭ ‬رحلة‭ ‬الأخير‭ ‬الى‭ ‬كوالالمبور‭ (‬ماليزيا‭) ‬للقائه‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الممتدة‭ ‬بين‭ ‬قرار‭ ‬معاقبة‭ ‬التاهيتي‭ ‬والتصويت‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬مونديال‭ ‬2022،‭ ‬محط‭ ‬اهتمام‭ ‬المحققين‭. ‬وخلال‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬كوالالمبور،‭ ‬يُزعم‭ ‬أن‭ ‬القطري‭ ‬أقنع‭ ‬تيماري‭ ‬باستئناف‭ ‬العقوبة‭ ‬المفروضة‭ ‬عليه‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الجانب،‭ ‬وجهت‭ ‬الاتهامات‭ ‬لتيماري‭ ‬والمستشار‭ ‬جان‭ ‬شارل‭ ‬بريزار‭ ‬والمحامية‭ ‬جيرالدين‭ ‬ليسيور‭ ‬الذين‭ ‬شككوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭.‬

وفي‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬يسعى‭ ‬القضاة‭ ‬الماليون‭ ‬الى‭ ‬تحديد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬التصويت‭ ‬لصالح‭ ‬قطر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الفرنسي‭ ‬ميشال‭ ‬بلاتيني،‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬حينها،‭ ‬قد‭ ‬حصل‭ ‬مقابل‭ ‬شيء‭ ‬ما‭.‬



