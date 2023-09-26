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جوارديولا يجري تغييرات عديدة في صفوف مانشستر سيتي

9/26/2023 7:31:36 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬جوارديولا‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬أنه‭ ‬سيوازن‭ ‬بين‭ ‬رغبة‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬رابطة‭ ‬المحترفين‭ ‬الإنجليزية‭ ‬وبين‭ ‬تجنب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإصابات،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

ويفتقد‭ ‬سيتي‭ ‬جهود‭ ‬كيفين‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬وأيضًا‭ ‬يغيب‭ ‬جون‭ ‬ستونز‭ ‬عدة‭ ‬أسابيع‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جاك‭ ‬جريليش‭ ‬وبيرناردو‭ ‬سيلفا‭ ‬وماتيو‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬مؤخرا‭.‬

وفي‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬كشف‭ ‬جوارديولا‭ ‬عن‭ ‬تركيزه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬على‭ ‬التأهل،‭ ‬ومن‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬أمام‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬ولايبزيج‭ ‬وأرسنال‭. ‬وأكد‭ ‬جوارديولا‭ ‬أن‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاسيتش‭ ‬وجاك‭ ‬جريليش‭ ‬سيعودان‭ ‬للمشاركة‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يونايتد،‭ ‬بعد‭ ‬غابا‭ ‬عن‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭ ‬منذ‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬بينما‭ ‬ظهر‭ ‬جريليش‭ ‬عدة‭ ‬دقائق‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬نوتنجهام‭ ‬فورست‭.‬

وسيقوم‭ ‬مدرب‭ ‬السيتي‭ ‬بإجراء‭ ‬عدة‭ ‬تغييرات‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬أمام‭ ‬نيوكاسل‭.‬

وأوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭: ‬‮«‬جاك‭ ‬جريليش‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬أفضل،‭ ‬وكذلك‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاسيتش‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬عدد‭ ‬الدقائق،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬المباراة،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ولكنهما‭ ‬سيحصلان‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدقائق‭ ‬نعم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬جوارديولا‭: ‬‮«‬في‭ ‬البداية‭ ‬الجميع‭ ‬كان‭ ‬جاهزًا‭ ‬وبدأنا‭ ‬الموسم‭ ‬بشكل‭ ‬قوي،‭ ‬ولكن‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬7‭ ‬أو‭ ‬8‭ ‬لاعبين‭ ‬يلعبون‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬استثنائي،‭ ‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المصابين،‭ ‬والكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬خاضوا‭ ‬دقائق‭ ‬عديدة‭ ‬مع‭ ‬منتخباتهم‭ ‬ومعنا،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يحصلوا‭ ‬على‭ ‬الراحة‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عن‭ ‬جوارديولا‭ ‬قوله‭: ‬‮«‬غدًا‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة،‭ ‬ولكن‭ ‬مباريات‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬ولايبزيج‭ ‬وأرسنال‭ ‬أكثر‭ ‬أهمية‮»‬‭. ‬وأشار‭: ‬‮«‬لهذا‭ ‬السبب‭ ‬عليك‭ ‬النظر‭ ‬إلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يلعبون‭ ‬كثيرًا‭ ‬ليشاركوا،‭ ‬وسنرى‭ ‬ماذا‭ ‬سيحدث‭ ‬مع‭ ‬الباقي،‭ ‬وسنحاول‭ ‬اختيار‭ ‬التشكيل‭ ‬الأفضل‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬سنسافر‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬شك‭ ‬بذلك‮»‬‭.‬






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