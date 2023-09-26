جوارديولا يجري تغييرات عديدة في صفوف مانشستر سيتي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لندن - (د ب أ): أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه سيوازن بين رغبة فريقه في الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وبين تجنب المزيد من الإصابات، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد مساء اليوم الأربعاء.
ويفتقد سيتي جهود كيفين دي بروين فترة طويلة، وأيضًا يغيب جون ستونز عدة أسابيع بسبب الإصابة، كما غاب كل من جاك جريليش وبيرناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش عن الفريق مؤخرا.
وفي المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأربعاء أمام نيوكاسل في كأس الرابطة، كشف جوارديولا عن تركيزه من جهة على التأهل، ومن جهة أخرى على المباريات المقبلة أمام ولفرهامبتون ولايبزيج وأرسنال. وأكد جوارديولا أن ماتيو كوفاسيتش وجاك جريليش سيعودان للمشاركة أمام نيوكاسل يونايتد، بعد غابا عن المباريات السابقة منذ التوقف الدولي بسبب الإصابة، بينما ظهر جريليش عدة دقائق خلال الفوز على نوتنجهام فورست.
وسيقوم مدرب السيتي بإجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق خلال الجولة الثالثة من البطولة أمام نيوكاسل.
وأوضح المدرب الإسباني: «جاك جريليش في وضع أفضل، وكذلك ماتيو كوفاسيتش». وأضاف: «لا أعرف عدد الدقائق، سواء من بداية المباراة، أو من بداية الشوط الثاني، ولكنهما سيحصلان على عدد من الدقائق نعم».
وقال جوارديولا: «في البداية الجميع كان جاهزًا وبدأنا الموسم بشكل قوي، ولكن من الممكن أن يكون ذلك بسبب وجود 7 أو 8 لاعبين يلعبون بشكل منتظم». وتابع: «ولكن هذا أمر استثنائي، لدينا الكثير من اللاعبين المصابين، والكثير من اللاعبين خاضوا دقائق عديدة مع منتخباتهم ومعنا، ويجب أن يحصلوا على الراحة».
ونقل الموقع الرسمي لمانشستر سيتي عن جوارديولا قوله: «غدًا مباراة مهمة، ولكن مباريات ولفرهامبتون ولايبزيج وأرسنال أكثر أهمية». وأشار: «لهذا السبب عليك النظر إلى اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرًا ليشاركوا، وسنرى ماذا سيحدث مع الباقي، وسنحاول اختيار التشكيل الأفضل».
وأكد: «سنسافر إلى هناك من أجل الفوز بالمباراة، لا يوجد شك بذلك».
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