الأمم المتحدة تجدد موقفها من حرية اللبس ردا على منع فرنسا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬جدّدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬معارضتها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المبدأ‭ ‬لفرض‭ ‬ملابس‭ ‬معينة‭ ‬على‭ ‬النساء‭ ‬أو‭ ‬حظرها،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الرياضيات‭ ‬الفرنسيات‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬فرنسا‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬باسم‭ ‬العلمانية‭.‬

وقالت‭ ‬الناطقة‭ ‬باسم‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬مارتا‭ ‬هورتادو،‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الدوري‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬تعتقد‭ ‬المفوضية‭ ‬السامية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يملي‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬ترتديه‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬أدلت‭ ‬بها‭ ‬أخيراً‭ ‬وزيرة‭ ‬الرياضة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أميلي‭ ‬أوديا‭ ‬كاستيرا‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فرانس‭ ‬3‮»‬‭ ‬الفرنسية‭ ‬العامة‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬‮«‬تلتزم‭ ‬بنظام‭ ‬علماني‭ ‬صارم،‭ ‬يُطبق‭ ‬بصرامة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الرياضة‭. ‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك؟‭ ‬يعني‭ ‬حظر‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬التبشير،‭ ‬يعني‭ ‬الحياد‭ ‬المطلق‭ ‬للخدمة‭ ‬العامة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الذين‭ ‬يمثلون‭ ‬وفودنا،‭ ‬في‭ ‬فرقنا‭ ‬الفرنسية،‭ ‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬وضع‭ ‬الحجاب‮»‬‭.‬

وذكّرت‭ ‬هورتادو‭ ‬أن‭ ‬اتفاقية‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬أشكال‭ ‬التمييز‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬تلزم‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ -‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬فرنسا‭ -‬باتخاذ‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬التدابير‭ ‬المناسبة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتعديل‭ ‬أي‭ ‬نموذج‭ ‬اجتماعي‭ ‬أو‭ ‬ثقافي‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬فكرة‭ ‬الدونية‭ ‬أو‭ ‬التفوّق‭ ‬لأحد‭ ‬الجنسين‭ ‬على‭ ‬الآخر‮»‬‭.‬

وشدّدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬التمييزية‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬ضارة‮»‬،‭ ‬ولهذا‭ ‬السبب،‭ ‬‮«‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬فإن‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الأديان‭ ‬أو‭ ‬المعتقدات،‭ ‬مثل‭ ‬اختيار‭ ‬الملابس،‭ ‬مقبولة‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬محددة‭ ‬للغاية‭ ‬تعالج‭ ‬بشكل‭ ‬متناسب‭ ‬وضروري‭ ‬مخاوف‭ ‬مشروعة‭ ‬بشأن‭ ‬السلامة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬النظام‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬أو‭ ‬الأخلاق‮»‬‭.‬

وأقرت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الفرنسية‭ ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬تتبع‭ ‬منطقاً‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬ليس‭ ‬كعامل‭ ‬ديني‭ ‬بل‭ ‬كعامل‭ ‬ثقافي‮»‬،‭ ‬مذكرة‭ ‬بأن‭ ‬الموقف‭ ‬الفرنسي‭ ‬استند‭ ‬إلى‭ ‬قرار‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الدولة،‭ ‬أعلى‭ ‬مرجع‭ ‬قضائي‭ ‬إداري‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬يونيو،‭ ‬أبقى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬النسائية‭.‬

في‭ ‬خاتمة‭ ‬قضائية‭ ‬لقضية‭ ‬جديدة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالرموز‭ ‬الدينية‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬العامة،‭ ‬وهو‭ ‬موضع‭ ‬نقاشات‭ ‬متكررة‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬حكم‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يمكنه‭ ‬سنّ‭ ‬القواعد‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬ضرورية‭ ‬‮«‬لحسن‭ ‬سير‮»‬‭ ‬المباريات،‭ ‬ما‭ ‬يبرر‭ ‬تالياً‭ ‬له‭ ‬منع‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭.‬



