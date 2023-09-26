في دورة شينغدو الصينيةزفيريف يحرز لقبه الثاني هذا الموسم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
شينغدو (الصين) -(أ ف ب): أحرز الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف عاشراً عالمياً، لقبه الثاني هذا الموسم بعد فوزه أمس الثلاثاء على الروسي رومان سافيولين بصعوبة 6-7 (2-7) و7-6 (7-5) و6-3 في نهائي دورة شينغدو الصينية لكرة المضرب (250 نقطة).
واحتاج ابن الـ26 عاماً إلى ساعتين و57 دقيقة لحسم مواجهته مع الروسي البالغ 26 عاماً والمصنف 55 عالمياً، وإحراز لقبه الثاني هذا العام، بعد الأول في دورة هامبورغ، والحادي والعشرين في مسيرته من أصل 33 مباراة نهائية.
وفي المقابل، كان سافيولين الذي أقصى الإيطالي لورنتسو موزيتي في نصف النهائي، يخوض النهائي الأول في مسيرته.
وأجبر الروسي منافسه زفيريف، الفائز بذهبية فردي الرجال في أولمبياد طوكيو 2020 وبخمسة ألقاب في دورات الألف نقطة للماسترز ووصيف بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2020، على خوض ثلاث مجموعات والقتال قرابة ثلاث ساعات من أجل أن يصبح خامس بطل لهذه الدورة التي أقيمت بين 2016 و2019 قبل أن تغيب عن روزنامة «أيه تي بي».
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