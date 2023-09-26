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في دورة شينغدو الصينيةزفيريف يحرز لقبه الثاني هذا الموسم

9/26/2023 7:31:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

شينغدو‭ (‬الصين‭) -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أحرز‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬المصنف‭ ‬عاشراً‭ ‬عالمياً،‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الروسي‭ ‬رومان‭ ‬سافيولين‭ ‬بصعوبة‭ ‬6‭-‬7‭ (‬2-7‭) ‬و7‭-‬6‭ (‬7-5‭) ‬و6‭-‬3‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬دورة‭ ‬شينغدو‭ ‬الصينية‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ (‬250‭ ‬نقطة‭).‬

واحتاج‭ ‬ابن‭ ‬الـ26‭ ‬عاماً‭ ‬إلى‭ ‬ساعتين‭ ‬و57‭ ‬دقيقة‭ ‬لحسم‭ ‬مواجهته‭ ‬مع‭ ‬الروسي‭ ‬البالغ‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬والمصنف‭ ‬55‭ ‬عالمياً،‭ ‬وإحراز‭ ‬لقبه‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬هامبورغ،‭ ‬والحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬33‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬سافيولين‭ ‬الذي‭ ‬أقصى‭ ‬الإيطالي‭ ‬لورنتسو‭ ‬موزيتي‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬يخوض‭ ‬النهائي‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭.‬

وأجبر‭ ‬الروسي‭ ‬منافسه‭ ‬زفيريف،‭ ‬الفائز‭ ‬بذهبية‭ ‬فردي‭ ‬الرجال‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭ ‬2020‭ ‬وبخمسة‭ ‬ألقاب‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬الألف‭ ‬نقطة‭ ‬للماسترز‭ ‬ووصيف‭ ‬بطولة‭ ‬فلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ ‬الأميركية‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬على‭ ‬خوض‭ ‬ثلاث‭ ‬مجموعات‭ ‬والقتال‭ ‬قرابة‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬خامس‭ ‬بطل‭ ‬لهذه‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بين‭ ‬2016‭ ‬و2019‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تغيب‭ ‬عن‭ ‬روزنامة‭ ‬‮«‬أيه‭ ‬تي‭ ‬بي‮»‬‭.‬





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