الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الصيني يواجه اتهامات فساد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بكين - (د ب أ):
ذكرت تقارير إعلامية رسمية في الصين أمس الثلاثاء أن تشن تشيوان الرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم يواجه اتهامات بالفساد.
ونقلت تقارير، عن ممثلي الادعاء في مقاطعة هوبي، أنه جرى الاشتباه في تلقي تشن رشاوى لاستغلال منصبه الرياضي وكذلك مهامه في شركة «شنغهاي إنترناشونال بورت جروب» للموانئ.
ووجهت الاتهامات للرئيس السابق للاتحاد الصيني لكرة القدم بعد أن استكملت لجنة تأديبية تحقيقاتها واستمعت السلطات لأقوال تشن.
وجرى الإعلان لأول مرة في فبراير الماضي عن إجراء تحقيقات ضد تشن من قبل سلطات الدولة والحزب الشيوعي للاشتباه في «انتهاكات انضباطية جسيمة»، وهو مصطلح يستخدم عادة في الصين في قضايا الفساد. وتمثل القضية انتكاسة جديدة لكرة القدم الصينية.
ويعد الرئيس الصيني شي جين بينج مشجعا لكرة القدم ويرغب في تعزيز مكانة بلاده على خريطة كرة القدم.
وتأهل المنتخب الصيني للرجال إلى نهائيات كأس العالم مرة واحدة فقط، وعانت كرة القدم الصينية بشكل متكرر من ادعاءات فساد في الأعوام الأخيرة.
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