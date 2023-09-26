الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم الصيني يواجه اتهامات فساد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بكين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭):

‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬رسمية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬تشيوان‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يواجه‭ ‬اتهامات‭ ‬بالفساد‭.‬

ونقلت‭ ‬تقارير،‭ ‬عن‭ ‬ممثلي‭ ‬الادعاء‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬هوبي،‭ ‬أنه‭ ‬جرى‭ ‬الاشتباه‭ ‬في‭ ‬تلقي‭ ‬تشن‭ ‬رشاوى‭ ‬لاستغلال‭ ‬منصبه‭ ‬الرياضي‭ ‬وكذلك‭ ‬مهامه‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬شنغهاي‭ ‬إنترناشونال‭ ‬بورت‭ ‬جروب‮»‬‭ ‬للموانئ‭.‬

ووجهت‭ ‬الاتهامات‭ ‬للرئيس‭ ‬السابق‭ ‬للاتحاد‭ ‬الصيني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬استكملت‭ ‬لجنة‭ ‬تأديبية‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬واستمعت‭ ‬السلطات‭ ‬لأقوال‭ ‬تشن‭.‬

وجرى‭ ‬الإعلان‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬عن‭ ‬إجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬ضد‭ ‬تشن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سلطات‭ ‬الدولة‭ ‬والحزب‭ ‬الشيوعي‭ ‬للاشتباه‭ ‬في‭ ‬‮«‬انتهاكات‭ ‬انضباطية‭ ‬جسيمة‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مصطلح‭ ‬يستخدم‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭. ‬وتمثل‭ ‬القضية‭ ‬انتكاسة‭ ‬جديدة‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الصينية‭. ‬

ويعد‭ ‬الرئيس‭ ‬الصيني‭ ‬شي‭ ‬جين‭ ‬بينج‭ ‬مشجعا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ويرغب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬خريطة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬

وتأهل‭ ‬المنتخب‭ ‬الصيني‭ ‬للرجال‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط،‭ ‬وعانت‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الصينية‭ ‬بشكل‭ ‬متكرر‭ ‬من‭ ‬ادعاءات‭ ‬فساد‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭.‬