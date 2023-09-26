أنس جابر تبلغ الدور الثاني بصعوبة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭-

(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عانت‭ ‬التونسية‭ ‬انس‭ ‬جابر،‭ ‬المصنفة‭ ‬سابعة‭ ‬عالميا،‭ ‬للتغلب‭ ‬على‭ ‬الفرنسية‭ ‬ديان‭ ‬باري‭ ‬بنتيجة‭ ‬7‭-‬6‭ (‬7-3‭) ‬و7‭-‬5‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مبارياتها‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬نينغبو‭ ‬الصينية‭ ‬250‭ ‬نقطة‭ ‬لكرة‭ ‬المضرب‭ ‬المقامة‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬صلبة‭.‬

وبلغت‭ ‬الندية‭ ‬ذروتها‭ ‬بين‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬والبالغة‭ ‬29‭ ‬عاما‭ ‬والفرنسية‭ ‬المصنفة‭ ‬81‭ ‬عالميا،‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تبادل‭ ‬اللاعبتين‭ ‬كسر‭ ‬الارسال‭ ‬مرتين‭ ‬وانتهت‭ ‬بشوط‭ ‬فاصل‭ ‬حسمته‭ ‬انس‭ ‬7‭-‬6‭ ‬بعد‭ ‬ساعة‭ ‬و5‭ ‬دقائق‭.‬

ومالت‭ ‬الامور‭ ‬لصالح‭ ‬انس‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬فتقدمت‭ ‬2‭-‬0‭ ‬بمواجهة‭ ‬الفرنسية‭ ‬البالغة‭ ‬21‭ ‬عاماً،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تحتدم‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬التونسية‭ ‬ترسل‭ ‬لتتقدم‭ ‬6‭-‬5،‭ ‬إلا‭ ‬انها‭ ‬منحت‭ ‬فرصتين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬لباري‭ ‬لكسر‭ ‬ارسالها‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬الاستفادة‭ ‬منهما‭.‬

وفرضت‭ ‬انس،‭ ‬وصيفة‭ ‬بطولتي‭ ‬ويمبلدون‭ (‬2022‭ ‬و2023‭) ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭ (‬2022‭)‬،‭ ‬تفوقها‭ ‬بفضل‭ ‬خبرتها‭ ‬في‭ ‬ملاعب‭ ‬الكرة‭ ‬الصفراء‭ ‬حيث‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بإرسال‭ ‬منافستها‭ ‬وحسم‭ ‬المجموعة،‭ ‬فالمباراة‭ ‬لصالحها‭ ‬لتبلغ‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬بعد‭ ‬ساعتين‭ ‬و16‭ ‬دقيقة‭ ‬حيث‭ ‬تلتقي‭ ‬الألمانية‭ ‬تامارا‭ ‬كورباتش‭ ‬البالغة‭ ‬28‭ ‬عاماً‭ ‬والمصنفة‭ ‬107‭ ‬عالمياً‭.‬

وتبحث‭ ‬انس‭ ‬التي‭ ‬انتهى‭ ‬مشوارها‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬عند‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬لدورة‭ ‬غوادالاخارا‭ ‬الألف‭ ‬وقبلها‭ ‬عند‭ ‬الحاجز‭ ‬الأول‭ ‬لدورة‭ ‬سان‭ ‬دييغو،‭ ‬عن‭ ‬لقبها‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بعد‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬تشارلستون،‭ ‬والخامس‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭.‬