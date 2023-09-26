أنس جابر تبلغ الدور الثاني بصعوبة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس-
(أ ف ب): عانت التونسية انس جابر، المصنفة سابعة عالميا، للتغلب على الفرنسية ديان باري بنتيجة 7-6 (7-3) و7-5 الثلاثاء في مستهل مبارياتها في دورة نينغبو الصينية 250 نقطة لكرة المضرب المقامة على ملاعب صلبة.
وبلغت الندية ذروتها بين المصنفة أولى في الدورة والبالغة 29 عاما والفرنسية المصنفة 81 عالميا، في المجموعة الأولى التي شهدت تبادل اللاعبتين كسر الارسال مرتين وانتهت بشوط فاصل حسمته انس 7-6 بعد ساعة و5 دقائق.
ومالت الامور لصالح انس مع بداية المجموعة الثانية، فتقدمت 2-0 بمواجهة الفرنسية البالغة 21 عاماً، قبل أن تحتدم المنافسة في حين كانت التونسية ترسل لتتقدم 6-5، إلا انها منحت فرصتين ذهبيتين لباري لكسر ارسالها من دون أن تنجح الاخيرة في الاستفادة منهما.
وفرضت انس، وصيفة بطولتي ويمبلدون (2022 و2023) وفلاشينغ ميدوز (2022)، تفوقها بفضل خبرتها في ملاعب الكرة الصفراء حيث نجحت في الفوز بإرسال منافستها وحسم المجموعة، فالمباراة لصالحها لتبلغ الدور الثاني بعد ساعتين و16 دقيقة حيث تلتقي الألمانية تامارا كورباتش البالغة 28 عاماً والمصنفة 107 عالمياً.
وتبحث انس التي انتهى مشوارها الأسبوع الماضي عند الدور ثمن النهائي لدورة غوادالاخارا الألف وقبلها عند الحاجز الأول لدورة سان دييغو، عن لقبها الثاني هذا الموسم، بعد الأول في دورة تشارلستون، والخامس في مسيرتها.
MENAFN26092023000055011008ID1107147929
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.