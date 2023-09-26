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((كاس)) تبدأ جلسات الاستماع في قضية لاعبة التزلج الفني الروسية

9/26/2023 7:31:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬بدأت‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولية‭ (‬كاس‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع،‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المنشطات‭ ‬الخاصة‭ ‬بلاعبة‭ ‬التزلج‭ ‬الفني‭ ‬الروسية‭ ‬كاميلا‭ ‬فالييفا،‭ ‬والتي‭ ‬ألقت‭ ‬بظلالها‭ ‬على‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ ‬الشتوي‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تدلي‭ ‬فالييفا‭ ‬17‭ ‬عاما‭ ‬بأقوالها‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬في‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬استئناف‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬وادا‭) ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬والوكالة‭ ‬الروسية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ (‬روسادا‭) ‬ضد‭ ‬قرار‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬روسادا‭.‬

وتجرى‭ ‬جلسات‭ ‬الاستماع‭ ‬خلف‭ ‬أبواب‭ ‬مغلقة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬في‭ ‬لوزان‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬لكن‭ ‬يحتمل‭ ‬أن‭ ‬تتواصل‭ ‬ليوم‭ ‬رابع،‭ ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬المحكمة‭ ‬موعدا‭ ‬لصدور‭ ‬الحكم‭.‬

وفي‭ ‬عمر‭ ‬الـ‭ ‬15‭ ‬عاما،‭ ‬كانت‭ ‬فالييفا‭ ‬قد‭ ‬ساعدت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬التتويج‭ ‬بلقب‭ ‬التزلج‭ ‬الفني‭ ‬لفئة‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ ‬لكن‭ ‬تبين‭ ‬بعدها‭ ‬أن‭ ‬اختبارات‭ ‬المنشطات‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬تناولها‭ ‬مادة‭ ‬‮«‬تريميتازيدين‮»‬‭ ‬المحظورة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬خلال‭ ‬بطولة‭ ‬روسيا‭.‬

وسمحت‭ ‬لجنة‭ ‬تابعة‭ ‬لمحكمة‭ ‬‮«‬كاس‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬لفالييفا‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الفردي‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ ‬وقد‭ ‬احتلت‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬قضت‭ ‬اللجنة‭ ‬التأديبية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬روسادا‭ ‬بأن‭ ‬فالييفا‭ ‬مدانة‭ ‬بتهمة‭ ‬المنشطات‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬ترتكب‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬أو‭ ‬إهمال،‭ ‬وأقصيت‭ ‬اللاعبة‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬روسيا‭.‬

لكن‭ ‬وكالة‭ ‬وادا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬وكذلك‭ ‬روسادا،‭ ‬أبدوا‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬القرار‭.‬

وتسعى‭ ‬وادا‭ ‬لفرض‭ ‬عقوبة‭ ‬الإيقاف‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2021‭ ‬مع‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭ ‬2022‭ .‬

كذلك‭ ‬ينادي‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬بفرض‭ ‬الإيقاف‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام،‭ ‬أو‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬مع‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬المنافسات‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬فيتزجيرالد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وادا‭: ‬‮«‬نريد‭ ‬نتيجة‭ ‬عادلة‭ ‬للقضية،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الحقائق‮»‬‭.‬

أما‭ ‬روسيادا،‭ ‬فترغب‭ ‬في‭ ‬معاقبة‭ ‬فالييفا‭ ‬بتهمة‭ ‬المنشطات‭ ‬بشكل‭ ‬مناسب‭ ‬وفقا‭ ‬لقواعدها،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬التوبيخ‭.‬

وتقول‭ ‬فالييفا‭ ‬وفريقها‭ ‬القانوني‭ ‬إن‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬اختصاص‭ ‬قضائي‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمطالبات‭ ‬وادا‭ ‬والاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للتزلج‭ ‬وروسادا،‭ ‬وتطالب‭ ‬اللاعبة‭ ‬بتسجيل‭ ‬نتائجها‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬روسيا‭ ‬مجددا‭. ‬ويتمثل‭ ‬الطلب‭ ‬البديل‭ ‬للاعبة‭ ‬وفريقها‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تؤيد‭ ‬محكمة‭ ‬كاس‭ ‬عدم‭ ‬ارتكابها‭ ‬أي‭ ‬خطأ‭ ‬أو‭ ‬إهمال،‭ ‬وإيقافها‭ ‬مدة‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭ ‬دون‭ ‬شطبها‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭ ‬التي‭ ‬شهدتها‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أولمبياد‭ ‬بكين‭. ‬وجاء‭ ‬إعلان‭ ‬القضية‭ ‬ليدفع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لتأجيل‭ ‬مراسم‭ ‬التتويج‭ ‬بمسابقة‭ ‬الفرق‭ ‬حتى‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬نهائي‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬شطب‭ ‬نتائج‭ ‬فالييفا،‭ ‬وبالتالي‭ ‬نتائج‭ ‬الفريق‭ ‬الروسي‭ ‬الذي‭ ‬يضمها،‭ ‬ستكون‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬الفريق‭ ‬الأمريكي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أحرز‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭.‬


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