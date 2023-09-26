((كاس)) تبدأ جلسات الاستماع في قضية لاعبة التزلج الفني الروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
برلين - (د ب أ): بدأت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) أمس الثلاثاء جلسات الاستماع، التي تستمر ثلاثة أيام، في قضية المنشطات الخاصة بلاعبة التزلج الفني الروسية كاميلا فالييفا، والتي ألقت بظلالها على أولمبياد بكين 2022 الشتوي.
ومن المقرر أن تدلي فالييفا 17 عاما بأقوالها عبر الاتصال المرئي، في القضية التي تشهد استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والاتحاد الدولي للتزلج والوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) ضد قرار اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات في روسادا.
وتجرى جلسات الاستماع خلف أبواب مغلقة في مقر محكمة كاس في لوزان ومن المقرر أن تستمر مدة ثلاثة أيام، لكن يحتمل أن تتواصل ليوم رابع، ولم تعلن المحكمة موعدا لصدور الحكم.
وفي عمر الـ 15 عاما، كانت فالييفا قد ساعدت روسيا في التتويج بلقب التزلج الفني لفئة الفرق في أولمبياد بكين 2022 لكن تبين بعدها أن اختبارات المنشطات كشفت عن تناولها مادة «تريميتازيدين» المحظورة، وذلك في 25 ديسمبر 2021 خلال بطولة روسيا.
وسمحت لجنة تابعة لمحكمة «كاس» في الصين، لفالييفا بالمشاركة في منافسات الفردي في أولمبياد بكين 2022 وقد احتلت المركز الرابع.
وفي وقت لاحق من عام 2022، قضت اللجنة التأديبية لمكافحة المنشطات في روسادا بأن فالييفا مدانة بتهمة المنشطات لكنها لم ترتكب أي خطأ أو إهمال، وأقصيت اللاعبة فقط من بطولة روسيا.
لكن وكالة وادا والاتحاد الدولي للتزلج وكذلك روسادا، أبدوا احتجاجا على القرار.
وتسعى وادا لفرض عقوبة الإيقاف على اللاعبة مدة أربعة أعوام اعتبارا من ديسمبر 2021 مع شطبها من جميع المنافسات التي أقيمت خلال تلك الفترة، بما في ذلك أولمبياد بكين 2022 .
كذلك ينادي الاتحاد الدولي للتزلج بفرض الإيقاف أربعة أعوام، أو لمدة عامين على الأقل، مع شطبها من كل المنافسات في الفترة الماضية.
وقال جيمس فيتزجيرالد المتحدث باسم وادا: «نريد نتيجة عادلة للقضية، بناء على الحقائق».
أما روسيادا، فترغب في معاقبة فالييفا بتهمة المنشطات بشكل مناسب وفقا لقواعدها، وهو ما قد يقتصر على التوبيخ.
وتقول فالييفا وفريقها القانوني إن محكمة كاس ليس لها اختصاص قضائي فيما يتعلق بمطالبات وادا والاتحاد الدولي للتزلج وروسادا، وتطالب اللاعبة بتسجيل نتائجها في بطولة روسيا مجددا. ويتمثل الطلب البديل للاعبة وفريقها القانوني في أن تؤيد محكمة كاس عدم ارتكابها أي خطأ أو إهمال، وإيقافها مدة عامين على الأكثر دون شطبها من المنافسات التي شهدتها الفترة الماضية بما فيها أولمبياد بكين. وجاء إعلان القضية ليدفع اللجنة الأولمبية الدولية لتأجيل مراسم التتويج بمسابقة الفرق حتى صدور حكم نهائي.
وفي حال شطب نتائج فالييفا، وبالتالي نتائج الفريق الروسي الذي يضمها، ستكون الميدالية الذهبية من نصيب الفريق الأمريكي الذي كان قد أحرز المركز الثاني.
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