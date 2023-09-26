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الجليد البحري في أنتاركتيكا إلى أدنى مستوياته في 45 عاما

9/26/2023 7:31:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يرجح أن يكون الجليد البحري المحيط في القطب الجنوبي «أنتاركتيكــــــا» سجل أدنى مساحة له في ذروة موسم الشتاء الذي بات على الأبواب منذ بدء تدوين البيانـــــات عام 1979، أي منذ 45 عاما تقريبا، وذلك وفق ما أعلن المركز الوطني الأميركي لبيانات الثلج والجليد.
وفي العادة يذوب الجليد البحري في القطب الجنوبي خلال الصيف، ليتجدد خلال فصل الشتاء الذي وصل إلى نهاياته في نصف الكرة الجنوبي.
وفي 10 الجاري «وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى حد أقصى سنوي مقداره 16.96 مليون كيلومتر مربــــع»، وفق المركز الأميركي لبيانات الثلوج والجليد، مشيرا إلى أن «هذا أدنى حد أقصى للجليد البحري في السجلات من عام 1979 إلى 2023، وبفارق شاسع». والحد الأقصى الذي سجل العام الحالي هو 1.03 مليون كيلومترمربع أقل من المستوى القياسي السابق، أي ما يقرب من ضعف مساحة فرنسا.
وفي فبراير2023، أي في عز الصيف الجنوبي، وصل الجليد البحري في القطب الجنوبي إلى مستوى منخفض، حيـــــث بلغ حـــــده الأدنى 1.79 مليون كيلومتر مربــــع، وهو مستوى قياسي في الذوبان، بحسب المركز الوطني الأميركي لبيانات الثلج والجليــــد.

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