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تشات جي بي تي بالصوت والصورة

9/26/2023 7:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنــــــت شركة «أوبن إيه آي» أنها أدخلت تحديثا على برنامجها للذكاء الاصطناعي «تشات جي بي تي» سيجعله قادرا على التفاعل بالصوت والصورة مع المستخدمين.
وقريبا، سيتمكن البرنامج الذي اشتهر بفضله الذكاء الاصطناعي التوليدي (قدرة البرنامج على إنتاج نصوص وصور ومحتويات أخرى بناء على طلب بسيط بلغة يومية)، من الرد على أي طلب مرتبط بصورة، بالإضافة إلى الدردشة شفهيا مع مستخدميه.
وسيتاح لهؤلاء مثلا إمكانية التقاط صورة لنصب تذكاري و«إجراء محادثة مع تشات جي بي تي» عن تاريخ هذا المعلم، أو عرض المكونات الموجودة في ثلاجتهم عليه ليقترح عليهم وصفة ما، على ما أشارت «أوبن ايه آي» في بيان. وعددت الشركة الناشئة استخدامات أخرى للبرنامج، منها مساعدة الأطفال على إنجاز فروضهم (من خلال التقاط صورة لمسألة رياضية مثلا) أو الطلب منه إخبارهم قصة قبل النوم.
وستدخل هذه التحديثات على «تشات جي بي تي» خلال أيام، فيما سيستفيد منها المشتركون في «تشات جي بي تي بلاس»، أي النسخة المدفوعة من البرنامج، والمؤسسات المستفيدة من الخدمة.
وكانت الشركة أعلنت أنها تعتزم إجراء هذه التحديثات على البرنامج، خلال عرضها في مارس «تشات جي بي تي 4»، أحدث إصدار من البرنامج.
و«تشات جي بي تي 4» متعدد الوسائط، أي يمكنه معالجة بيانات أخرى غير النصوص والشيفرات.
ودفع النجاح الذي حققه «تشات جي بي تي» عام 2022، شركات التكنولوجيا الكبرى من أمثال «غوغل» و«مايكروسوفت» إلى التسابق على ابتكار برامج تعمل استنادا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.

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