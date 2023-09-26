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المرور يحرر 60 مخالفة بالشويخ

9/26/2023 7:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
نفذت إدارة الفحص الفني مساء امس حملة تفتيشية على الورش والمحال التجارية في الشويخ الصناعية، أسفرت عن تسجيل 60 مخالفة مرورية متنوعة وحجز دراجة نارية وضبط سيارتين مطلوبتين قضائيا وإغلاق ورشة حرفية بسبب تركيب أجهزة تسبب إصدار صوت مزعج من عادم السيارات وتحرير 4 مخالفات ضد محال وورش لعدم تقيدها بالقانون.

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