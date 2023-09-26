المرور يحرر 60 مخالفة بالشويخ
التاريخ
9/26/2023 7:31:13 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) منصور السلطان
نفذت إدارة الفحص الفني مساء امس حملة تفتيشية على الورش والمحال التجارية في الشويخ الصناعية، أسفرت عن تسجيل 60 مخالفة مرورية متنوعة وحجز دراجة نارية وضبط سيارتين مطلوبتين قضائيا وإغلاق ورشة حرفية بسبب تركيب أجهزة تسبب إصدار صوت مزعج من عادم السيارات وتحرير 4 مخالفات ضد محال وورش لعدم تقيدها بالقانون.
MENAFN26092023000130011022ID1107147919
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.