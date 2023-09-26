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أنغام وشيرين والجسمي نجوم ليلة عمر

9/26/2023 7:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
يستعد مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لاستقبال أولى حفلات مهرجان «ليلة عمر» الغنائي والذي تنطلق نسخته الأولى نهاية الأسبوع الجاري بحفلين من العيار الثقيل لـ «صوت مصر» الفنانة أنغام والتي ستطل على جمهورها ليومين متتاليين «الخميس والجمعة».
وأعلنت شركة «ليلة عمر» المنتجة للحفلين عن نفاد جميع تذاكرهما خلال وقت قياسي، وكشف رئيس مجلس إدارتها عبدالعزيز الزيدي عن ملامح المهرجان الذي يضم مجموعة من اهم الأسماء في سماء الأغنية الخليجية والعربية، وقال: سيكون الجمهور على موعد مع حفل آخر مميز يجمع بين النجمين حسين الجسمي ورحمة رياض في «أرينا الكويت» 12 أكتوبر المقبل، بينما يجتمع النجوم تامر عاشور وبهاء سلطان وعايض بحفل آخر 13 من نفس الشهر، أما النجمة شيرين فستطل على الجمهور في ليلة مميزة 9 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستكشف عن العديد من الفعاليات المصاحبة للمهرجان.
وعلى الرغم من عدم توقفها عن لقاء جمهورها في الكويت وإحيائها العديد من الحفلات، تعود «صوت مصر» الفنانة أنغام بعد غياب سنوات الى مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث كانت آخر إطلالة لها في المركز بحفلها في مهرجان فبراير 2020، وستقدم في الحفلين باقة من أجمل أغنياتها المعروفة والتي ترضي جميع الأذواق.

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