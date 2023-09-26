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بنك برقان يرعى أضخم استعراض موسيقي بصري بعنوان فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي في الأرينا غدا

9/26/2023 7:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك برقان دعمه للأنشطة الفنية المحلية من خلال رعايته أضخم استعراض موسيقي غنائي بصري بعنوان «فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي» في الكويت. ويعتبر هذا الحدث من أهم عروض العام، حيث سينتقل بالجمهور إلى عالم «فرقة ميامي» الساحر على مسرح «الأرينا»، من 28 سبتمبر حتى 2 أكتوبر. وتؤكد هذه الرعاية التزام البنك ببرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية وتركيزه على إثراء المشهد الثقافي والفني في الكويت، إلى جانب دعم الأعمال الجديدة المبتكرة في الساحة، والتي ترضي مختلف الأذواق.
وحول رعاية هذا الحدث، صرحت مدير أول ـ الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان حصة النجادة: «نفتخر بدعمنا المستمر للقطاع الترفيهي في الكويت من خلال رعايتنا أضخم وأبرز استعراض غنائي فني بعنوان (فيكم طرب؟ ليلة مع ميامي) في الكويت، والذي يعد نقلة فنية فريدة من نوعها واحتفالا بأبرز الفرق الموسيقية الكويتية التي رافقتنا بأجمل الأغاني عبر الأجيال، فأغاني «فرقة ميامي» بالنسبة لي شخصيا ولغيري من مختلف الأعمار تلامس ذكريات جميلة، أماكن معينة، مواقف باقية في الذاكرة.
بدوره، قال علي النصف، المنتج التنفيذي والشريك المؤسس في الجابرية الحرة: «نحرص كشركة على تقديم أعمال فنية جديدة ومبتكرة ومؤثرة، وبالفعل قمنا بتقديم العديد من الأعمال المميزة التي لاقت نجاحا لافتا على مختلف المستويات. ويأخذنا استعراض (فيكم طرب؟) في رحلة غنائية غير مسبوقة بمصاحبة مؤثرات بصرية وعرض مبهر نستمتع من خلاله بالأغاني التي لطالما أحببناها، كما تقف وراء هذا العمل كوكبة من المواهب المحلية والخبرات العالمية، كل في مجاله».

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