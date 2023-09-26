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بالتعاون مع هيئة الترفيه وبنش مارك أغاني المسلسلات في الرياض

9/26/2023 7:31:13 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعد سلسلة من العروض الناجحة لحفل أغاني المسلسلات الذي تم تقديمه خلال العام الحالي في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ومركز قطر الوطني للمؤتمرات، قامت شركة «سين» بتقديم حفل أغاني المسلسلات في المملكة العربية السعودية على مسرح أبوبكر سالم في الرياض، والذي حصد بدوره تجاوبا كبيرا من قبل الجمهور السعودي ضمن احتفالاته باليوم الوطني السعودي.
تجربة فريدة
عبّر مدير عام شركة «سين»، فيصل خاجة، عن تقدير جميع المشاركين في حفل المسلسلات البالغ عددهم 65 شخصا، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم لدى الأشقاء في المملكة العربية السعودية من القائمين على تنظيم الحفل والجمهور الذي كان لتفاعله أثر كبير في نفوس أعضاء الفرقة الموسيقية والكورال، الذين قدموا بدورهم 20 قطعة موسيقية وغنائية منوعة، كويتية وخليجية وعربية، جرى تطعيمها ببعض الأعمال السعودية المعاصرة الدالة على النهضة الفنية التي تشهدها المملكة.
كما عبر خاجة عن سعادته بأن يشهد هذا العمل النجاح بمكوناته التي ترتكز على العمل الجماعي عوضا عن الأسماء الفنية الكبيرة، وهو الخط الذي ترتكز عليه «سين» بالاستثمار في الطاقات الشبابية بما يحملونه من إبداع ظاهر وكامن، فكان بذلك كافة الفنانين المشاركين في العمل عزفا وغناء وتصميما نجوما للعمل، بقيادة المايسترو القدير د.خالد نوري، الذي أتقن قيادة الفرقة، كما أتقن قيادة الجمهور في بعض مواضع الحفل غناء وتصفيقا، ليكون أحد عناصر نجاح هذا الحفل الذي تم تقديمه في «بوليفارد الرياض سيتي»، أحد أبرز مراكز العروض الفنية في الوطن العربي حاليا.
اليوم الوطني السعودي
تزامنت مشاركة «سين» بحفل المسلسلات في الرياض مع اليوم الوطني السعودي ضمن احتفالات المملكة بهذا اليوم التاريخي، لذلك حرصت «سين» على أن يتضمن برنامج الحفل أربعة أعمال سعودية، وهي مقدمة مسلسلات «نمر بن عدوان» و«سيلفي» و«العاصوف»، بجانب مفاجآت الحفل والتي كانت عبارة عن تشكيلة من مقدمات مسلسل «طاش ما طاش» الشهير بأشكال عدة، وبعد منتصف الليل ومع دخول اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 23 سبتمبر، كانت المفاجأة الأهم بتقديم الفرقة لرائعة محمد عبده الوطنية «فوق هام السحب»، مشاركة من الكويتيين في احتفالات أشقائهم السعوديين حاصدة ذروة التفاعل الجماهيري في ختام مبهج.
تلبية لطلب الكثير من الجماهير، تم نقل الحفل نقلا حيا على تطبيق «شاهد» التابع لمجموعة MBC السعودية ليشاهده أكبر عدد من الجمهور، حصد بموجبه تفاعلا كبيرا لدى المتابعين في وسائل التواصل الاجتماعي.
شكر وتقدير
وتقدم خاجة بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إتمام وإنجاح هذا العمل، وهي: هيئة الترفيه، بوليفارد الرياض سيتي وشركة بنش مارك السعودية لدعوتها وتنظيمها الحفل، ولكافة أعضاء طاقم العمل من الفنانين والتقنيين والإداريين، وللجمهور الذي أضفى بتجاوبه وتفاعله قيمة فنية رائعة للعمل، مع الوعد بتقديم المزيد من العروض التي تليق بذائقتهم، إذ يجري الاتفاق على تقديم سلسلة من العروض في مناطق سعودية عدة، وذلك لأغنيات المسلسلات وعروض أخرى كبرى قادمة في الطريق.

MENAFN26092023000130011022ID1107147916

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