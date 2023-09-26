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300 مليون دينار مكاسب البورصة في جلستين

9/26/2023 7:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
واصلت بورصة الكويت تحقيق ارتفاعات للجلسة الثانية على التوالي بفضل عمليات الشراء القوية على الأسهم التي شهدت تراجعات خلال الأسبوع الماضي، مستفيدة من تراجع أسعارها، مما ساهم في ارتفاع 9 قطاعات، وهو الأمر الذي دفع مؤشر السوق الأول للارتفاع بنسبة 0.51% ومؤشر السوق العام بنحو 0.43%، كما زاد مؤشر السوق الرئيسي 0.11%، فيما استقر مؤشر السوق الرئيسي 50 عند مستوى أمس الأول.
وعلى مدر الجلستين (أمس وأول من أمس)، حققت القيمة السوقية للبورصة مكاسب بقيمة 300 مليون دينار لتبلغ القيمة الرأسمالية للسوق بنهاية جلسة أمس نحو 70.74 مليار دينار.
وسجلت البورصة تداولات بلغت قيمتها 50.42 مليون دينار، وزعت على 210.91 ملايين سهم، بتنفيذ 12.01 ألف صفقة.
ودعم الجلسة ارتفاع 9 قطاعات في مقدمتها التكنولوجيا بـ 2.70%، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها المنافع بـ 1.07%، واستقر قطاع الرعاية الصحية وحيدا.
وعلى مستوى القيمة، استحوذ بيت التمويل الكويتي (بيتك) على سيولة بلغت 5.3 ملايين دينار، تلاه سهم أرزان بقيمة 4.3 ملايين دينار، ثم بنك الكويت الوطني بقيمة 2.8 مليون دينار، ثم بنك الخليج بقيمة 2.2 مليون دينار ثم سهم شركة أجيليتي بقيمة 1.9 مليون دينار.

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