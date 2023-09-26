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الكويت تبذل قصارى جهدها في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة

9/26/2023 7:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميس» أن الكويت تبذل قصارى جهدها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وأن ذروة الطلب الجديدة على الطاقة في الكويت بلغت نحو 5% من الطاقة الإنتاجية من الكهرباء، ومع توقع استمرار الطلب في الارتفاع، وعدم وجود زيادات متوقعة في الطاقة قبل عام 2025، قد يشهد الصيف المقبل نقصا حادا، وربما يكون انقطاع التيار الكهربائي في الأسابيع الأخيرة من الدلائل على أمور قد تحدث في المستقبل.
وقالت المجلة المتخصصة في الطاقة والشؤون النفطية إن الطلب على الكهرباء في الكويت وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وهو 16.94 غيغاواط في 2 أغسطس وفقا للبيانات الرسمية، في وقت تجاوزت فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية.
ويمثل هذا المستوى في الاستهلاك زيادة بنسبة 5% عن أعلى مستوى تم تسجيله العام الماضي والبالغ 16.18 غيغاواط والذي تم تسجيله أيضا في أغسطس، وكان هذا الرقم أيضا أعلى بواقع 140 ميغاواط من التوقعات التي أصدرتها وزارة الكهرباء والماء في وقت سابق من هذا العام والمقدرة بنحو 16.8 غيغاواط.
وكان إجمالي الطاقة المولدة والبالغ 10.61 تيراواط في الساعة لشهر أغسطس أيضا رقما قياسيا جديدا وأعلى بنسبة 5% من الرقم القياسي السنوي السابق المسجل في أغسطس 2022 والذي يبلغ 10.08 تيراواط في الساعة.

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