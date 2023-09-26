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فهد الجارالله يتابع مستجدات الهيكلة الإستراتيجية لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن

9/26/2023 7:31:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار فهد عبدالعزيز الجارالله على أهمية مكتب الاستثمار الكويتي في لندن. وأثنى على الدور الذي يقوم به في إدارة وتنمية جزء كبير من أصول وأموال الهيئة وأهمية دوره في تعزيز العلاقات بين الكويت والمملكة المتحدة.
جاء ذلك خلال زيارة الجارالله للمقر الرئيسي لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن، يرافقه العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان، إذ التقى بالرئيس التنفيذي الجديد للمكتب عبد المحسن المخيزيم، وهنأه على توليه هذا المنصب وتمنى له التوفيق.
والتقى الجارالله خلال زيارته بالموظفين الكويتيين العاملين في المكتب واستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم واقتراحاتهم لتطوير وتحسين بيئة عملهم.
وخلال الزيارة قدم الرئيس التنفيذي لمكتب الاستثمار الكويتي بلندن عبد المحسن المخيزيم عرضا ضم آخر مستجدات الهيكلة الاستراتيجية للمكتب التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، وسياسة الاستثمار، واستراتيجية توزيع الأصول التي يتبعها المكتب.

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