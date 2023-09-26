بالفيديو أحمد الناصر الكويت عبر تاريخها تؤمن بأن السلام والتنمية عنصران متلازمان

الجوعان: الصراعات وفوضى المناخ في كل مكان وحتى الدول المسالمة تعاني من فجوات كثيرة



حنان عبدالمعبود

وسط أجواء مشحونة بالمحبة نظم معهد المرأة للتنمية والسلام احتفالية يوم السلام العالمي في نسخته الثامنة تحت شعار منظمة الأمم المتحدة لهذا العام (العمل من أجل السلام طموحنا لتحقيق الأهداف العالمية) بحضور محلي وإقليمي وعالمي.

واستهل راعي الحفل الذي أقيم مساء أمس الأول الاثنين الشيخ د.أحمد ناصر المحمد كلمة مسجلة بالقول ان هذه الاحتفالية التي جاءت برعايته تعبر عن الإيمان العميق بقيم السلام التي حثت عليه جميع الشرائع والمبادئ الإنسانية والسماوية من أجل سلام وأمن واستقرار يستحقه جميع البشر و«تقدم نهضة تستحقهما أوطاننا بديلا عن الدمار والخراب الذي تخلفه الحروب والصراعات».

وأكد الناصر أن الكويت عبر تاريخها تؤمن بأن السلام والتنمية عنصران متلازمان وانه لا سبيل لبناء الأوطان إلا مع الاستقرار والسلام.

وأشار إلى أن الكويت كانت ومازالت في طليعة دول العالم التي تنادي بالسلام للجميع وامتدت أياديها الخيرة إلى جميع أرجاء المعمورة، الأمر الذي حث منظمة الأمم المتحدة على ان تطلق على الكويت عام 2014 (مركزا للعمل الإنساني) وعلى أميرها الراحل الشيخ صباح الأحمد - طيب الله ثراه - لقب (قائد العمل الإنساني).

وأعرب عن تطلعه لأن يعم السلام أرجاء العالم وأن تتم تسوية كل الخلافات والصراعات وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها «وفي القلب منها حقوق الأشقاء في فلسطين بوطن آمن ذي سيادة مستقلة ومزدهر على حدود الرابع من يونيو 1967».

من جهته، أشاد أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في كلمة مسجلة مماثلة بجهود المعهد في منح فرص لتمكين المرأة العربية في مجالات القيادة والمشاركة الفعالة في الوقاية من النزاعات وحلها وبناء السلام وتأمين استدامته.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود دوليا وإقليميا في إطار شراكة مسؤولة بين الحكومات والمجتمع الدولي لتعزيز قدرات النساء وتمكينهن بما يتيح لهن المشاركة الكاملة والمتكافئة والجادة في تحقيق السلام وحفظه.

من جانبها، أكدت رئيسة المعهد ورئيسة شبكة المرأة العربية للسلام كوثر الجوعان في كلمتها «إننا بحاجة إلى السلام اليوم أكثر من أي وقت مضى، ولننظر حولنا فالحروب والصراعات والدمار والفقر والتشرد والجوع وفوضى المناخ في كل مكان وحتى الدول المسالمة تعاني من فجوات كثيرة».

وقالت الجوعان إن هذا الاحتفال هو دعوة لحشد الهمم واتخاذ إجراءات من أجل تعميم السلام كمحاربة عدم المساواة ودفع العمل بشأن التغيير المناخ وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مضيفة: «لو تخيلنا عالما خاليا من الحروب يعيش فيه الأفراد في سلام سيصبح العالم مكانا أجمل وأكثر سلاما».

من جهته، أكد سفير الفاتيكان لدى البلاد يوجين نوجينت في كلمته ان مفهوم السلام والوصول إليه لا يقتصر على السياسة والجهود الديبلوماسية، فهو مرتبط بشكل وثيق مع الثقافة والأخلاق والضمائر.

كما ألقى كل من مستشارة رئيس الوزراء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية د.مكفولة أكاط، والخبير في معهد المخطوطات العربية في القاهرة وزيرة التعليم والبحث العلمي سابقا في جمهورية السودان د.انتصار صغيرون، وراعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي كلمات أعربوا خلالها عن آمالهم بأن يعم السلام أرجاء العالم.

وقد تخلل الحفل معرض تشكيلي حمل السلام موضوعا وريشة السلام عنوانا بمشاركة العديد من الفنانين التشكيليين الذين قدموا لوحات معبرة للغاية بما يتناسق مع أهداف الحفل، بالإضافة الى مجموعة من الصور لـ «الأنباء» و«النهار» تعزز مدى الحاجة للسلام كونها تضمنت أغلب الأحداث المأساوية بالعالم.