بالفيديو السفير الإيطالي وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية تزور الكويت الأسبوع المقبل

الكويت ستتسلم في النصف الثاني من أكتوبر ما بين 3 و4 طائرات «يوروفايتر»



أسامة دياب

كشف السفير الإيطالي كارلو بالدوتشي أن القسم القنصلي بالسفارة أصدر أكثر من 25 ألف تأشيرة منذ بداية عام 2023، مقارنة بـ19.500 تأشيرة تم إصدارها في غضون عامي 2021 و2022.

وأوضح أن إصدار التأشيرات في السفارة الإيطالية وصل إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح واحدة من السفارات الإيطالية في العالم التي أصدرت أكبر عدد من التأشيرات، على الرغم من العدد الصغير نسبيا لسكان الكويت.

وتوقع بالدوتشي، في تصريحات للصحافيين على هامش افتتاح مركز التأشيرات الإيطالي الجديد، أن يرتفع عدد التأشيرات بعد اعتماد نظام تأشيرة «الكاسكيد»، لافتا إلى أن هذا ما دعاهم لاختيار مكان أكبر لاستقبال الأعداد المتزايدة للراغبين في السفر إلى إيطاليا.

وذكر أن هذا العام كان مميزا في عدد السياح الكويتيين، حيث زار إيطاليا أكثر من 80 ألف كويتي منذ بداية هذا العام حتى يوم أمس من بينهم 25 ألفا حصلوا على التأشيرة خلال فترة الصيف من القسم القنصلي بالسفارة، وهذا أحد أوجه قوة علاقاتنا مع الكويت.

وأشار إلى أن القسم القنصلي بالسفارة يصدر نحو 300 تأشيرة يوميا خلال فترة الذروة، داعيا الراغبين في السفر إلى إيطاليا التقدم بطلب التأشيرة قبل وقت كافية قبل موعد السفر لتجنب فترة الازدحام.

وأوضح أنه على المتقدمين لطلب التأشيرة عبر المركز أن تكون وجهتم الأولى إيطاليا أو أن يقضوا فيها أكبر فترة، مشيرا إلى أن عدد التأشيرات الطلابية تشهد تزايدا ملحوظا ونرغب في رؤية المزيد منهم.

وكشف عن أن أكثر من 250 طالبا كويتيا يدرسون في إيطاليا وهناك المتسع للمزيد منهم، نظرا لما تتمتع به الجامعات الايطالية من جودة وشهرة عالمية.

ولفت إلى أن المدة اللازمة للحصول على التأشيرة للمواطنين لا تتجاوز الـ 48 ساعة، مشيرا إلى انه لا يوجد أي تغيير في أسعار إصدار تأشيرة «الكاسكيد»، فهي نظام لتسهيل الإجراءات على الكويتيين وليس لرفع الأسعار.

وأشار إلى أن هناك أربع رحلات أسبوعية إلى روما ومثلها إلى ميلانو، متوقعا أن يرتفع العدد إلى 12 رحلة خلال الصيف المقبل لأن الطلب على إيطاليا في تزايد.

وكشف عن أن وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي ستزور الكويت الأسبوع المقبل في زيارة قصيرة لمدة يومين للمشاورات السياسية بين البلدين وبحث سبل التعاون في مختلف المجالات.

وكشف بالدوتشي أن الكويت ستتسلم في النصف الثاني من أكتوبر ما بين 3 و4 طائرات «يوروفايتر».