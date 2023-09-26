بالفيديو المطيري كل الدعم من القيادة السياسية للمنظومة الطبية

الطوالة: الجمعية تسعى للاستمرار في توفير البيئة المناسبة لتنمية مهارات البحث العلمي وبناء القدرات العلمية والفنية



عبدالكريم العبدالله

أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الصحة بالوكالة عبدالرحمن المطيري أن أطباءنا وإبداعاتهم منارة إشعاع وعطاء من خلال المنظومة الطبية التي تلقى كل الدعم والمؤازرة من القيادة السياسية بالبلاد، إيمانا بأهمية مهنة الطب ورسالته النبيلة والتي تعد من أهم المهن الإنسانية لما تنطوي عليه من أهمية خاصة في تخفيف الآلام والمعاناة.

جاء ذلك في كلمة ممثل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الصحة بالوكالة عبدالرحمن المطيري خلال افتتاح الملتقى السنوي للأطباء حديثي التخرج والذي تنظمه الجمعية الطبية الكويتية برعاية سمو ولي العهد.

وشدد المطيري على أن الكويت تولي أهمية كبيرة لصحة المواطن وهى على رأس الأولويات مترجمين ذلك من خلال امتلاك الأدوات والمقومات التي تدفعنا نحو بلوغ الغايات الطموحة التي نسعى لتحقيقها وما يجسد ذلك من خطط تطويرية مستمرة في القطاع الصحي على جميع الأصعدة وخاصة العنصر الفني. وأكد وزير الإعلام أن المسار الطبي ليس خاليا من التحديات والصعوبات ولكن مع الدعم المستمر والتشجيع من قبل القيادة السياسية لتمكين كل طبيب أن تكون له بصمة مميزة في هذا المجال متطلعا الى إحداث تغيير حقيقي في مجال الطب بالكويت.

وأشار إلى أن هذا التغيير يبدأ من الأطباء حديثي التخرج وينتهي بهم وأن وجودهم نقطة التحول في رحلتنا نحو تحقيق الرؤى المثلي نحو رعاية صحية مميزة في الكويت.

وأكد عبدالرحمن المطيري أن وزارة الصحة ستكون سندا وداعما لهم في كل خطوة ولن تألو جهدا في مجابهة الصعاب لتحقيق الرؤى الفردية والجماعية والتي تصب في النهاية لخدمة الكويت. وقال وزير الإعلام اننا أمام جيل جديد من الأطباء الذين أكملوا دراستهم وتدريبهم بكل إخلاص وتفان يحدوهم الأمل والطموح للانطلاق إلى الميدان الطبي بكل أقسامه ليكونوا جزءا حيويا وفعالا من النظام الصحي للكويت.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الطبية د.إبراهيم الطوالة في كلمته ان ما يميز الملتقى هو الرعاية السامية من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، لافتا إلى أن هذه الرعاية ستترك أثرا إيجابيا بالغا في نفوس الأطباء حديثي التخرج. واستذكر الطوالة جهود سمو ولي العهد في الدعم المستمر لأبنائه العاملين في القطاع الطبي، ومنها توجيهات سموه بتعديل وضع الأطباء خصوصا أبناء الكويتيات، مشيرا إلى أن هذا يعكس حرص سموه الدائم على التماس هموم وتحديات القطاع الطبي والعمل على تسهيل الصعاب التي تواجه القطاع لترقى الكويت بسواعدهم وعزيمتهم نحو الأفضل.

وأشار إلى ان الجمعية تسعى للاستمرار في توفير البيئة المناسبة لتنمية مهارات البحث العلمي وبناء القدرات العلمية والفنية وبث روح التواصل بين الأطباء والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، معربا عن الأمل في تحقيق الرقي والتنمية للمجتمع في الكويت.

يذكر ان الملتقى يهدف الى تعريف الأطباء حديثي التخرج بواجباتهم المهنية خلال سنة الامتياز، كما تتطرق الى الالتزامات القانونية على الأطباء خلال عملهم في مهنة الطب ومسؤوليتهم تجاه المرضى والمجتمع وتعريفهم بآلية التقديم والقبول في البورد الكويتي.