Wednesday, 27 September 2023 03:09 GMT

الكندري الحكومة مطالبة بالحزم بعد إلغاء العراق بروتوكول المبادلة الأمني

9/26/2023 7:31:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال النائب د.عبدالكريم الكندري: بعد قيام المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بـ «خور عبدالله» المصادق عليها في 2013، قامت الحكومة العراقية بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين القوة البحرية الكويتية والقوة البحرية العراقية عام 2008.
وأضاف: إن 174 نائبا في البرلمان العراقي يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الأمم المتحدة بشأن إبطال اتفاقية قناة «خور عبدالله»، لذا لم يعد يسعنا الحديث عن النوايا السيئة، بل نحن أمام فعل عدائي منسق تحت غطاء سياسي يستوجب من الحكومة تحركا أكثر حزما من مجرد تسليم مذكرة احتجاج.

MENAFN26092023000130011022ID1107147906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث