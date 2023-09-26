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بالفيديو الشمري نجحنا باجتياز الصيف بلا مشاكل في الدوحة الغربية وسنبدأ بعمليات الصيانة

9/26/2023 7:31:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
أكد مدير محطة الدوحة الغربية لانتاج الطاقة الكهربائية م. محمد الشمري نجاح العاملين في المحطة في اجتياز موسم الصيف دون حدوث مشاكل بفضل الخبرات التي يمتلكها المهندسون والفنيون في مواقع المحطة المختلفة.
كلام الشمري جاء في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته في حملة التبرع بالدم التي تنظمها وزارة الكهرباء والماء بالتعاون مع بنك الدم والتي خصصت أمس، لموظفي محطة الدوحة الغربية. ولفت الشمري إلى انه خلال المرحلة الحالية وبعد انقضاء موسم الذروة يتم البدء بأعمال الصيانة اللازمة في مكونات المحطة استعدادا لموسم الصيف المقبل وفق برامج معدة مسبقا لهذا الغرض وللحفاظ على كفاءة التشغيل في المحطة.
وأشار الشمري إلى انه تم تحديث التوربينات البخارية لرفع كفاءتها التشغيلية، كما يتم الاستعداد لتحديث غلايات المحطة البخارية لرفع كفاءتها التشغيلية واستكمال خطة الصيانة والتحديث لمواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء في الكويت. وبين أن الوزارة تنتظر من الجهات الرقابية الانتهاء من اجراءات ترسية مناقصة تحديث الغلايات البخارية لإطالة العمر الافتراضي للمحطة وتقليل الانبعاثات الضارة على المناطق السكنية المجاورة مثل مدن جابر الأحمد وشمال غرب الصليبخات من خلال استخدام الوقود البيئي مستقبلا، حيث متوقع ان تسهم أعمال هذه المناقصة بإطالة أمد التوربينات إلى 20 سنة، متمنيا على الجهات الرقابية مساعدة الوزارة في انجاز مشاريعها التنموية من خلال الاستعجال في موافقاتها الخاصة بالمناقصات المطروحة لهذا الشأن. وأشاد بجهود العاملين في المحطة لضمان سير عمليات التشغيل، خصوصا في أوقات الذروة، مبينا ان نسبة العاملين في المحطة من الكويتيين تبلغ 85%، متمنيا أن تتم مساواة العاملين في الوزارة بإخوانهم العاملين في القطاع النفطي من خلال اقرار البدلات المرجوة ومنها بدل الخطر والأعمال الشاقة. وذكر ان محطة الدوحة الغربية التي انشئت في 1980 ضمن أكبر محطات الإنتاج في الكويت بسعة إنتاجية تقريبا 2400 ميغاواط وإنتاج 110 ملايين غالون إمبراطوري من المياه، بالإضافة إلى 60 مليون غالون يتم انتاجها من مشروع التناضح العكسي.

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