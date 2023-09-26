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الممثل الخاص لملك البحرين قدم واجب العزاء بوفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد

9/26/2023 7:31:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام الممثل الخاص للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة والوفد المرافق صباح امس بتقديم واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد. وكان الممثل الخاص للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة سمو الشيخ محمد بن مبارك بن حمد آل خليفة والوفد المرافق وصلا إلى البلاد، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك عبدالله الأحمد، وقد كان في استقباله على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.

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