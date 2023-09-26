صرف البدل النقدي للموظفين الكويتيين فقط خلال الخدمة مرة واحدة كل 10 سنوات



يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوماً من رصيد إجازاته الدورية إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوماً سنوياً تُخصم من رصيد إجازاته السنوية



اعتمد مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر الاجتماع رقم 1-3/2023 للجنة الوزارية المشتركة (لجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الشؤون القانونية) المنعقد في 17/9/2023 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، حيث اطلع على كتاب وزارة المالية المؤرخ 10/9/2023 المرقم 937 المتضمن الإشارة إلى المادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 2022 بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38 لسنة 2022 بشأن استبدال المادة 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2 لسنة 2022، وإلى كتاب وزارة المالية الصادر في 16/11/2022 بشأن ضوابط صرف البدل النقدي.

ونظرا لما تتطلبه ضوابط صرف البدل النقدي من إعادة الدراسة لبعض شروط الصرف للمستحقين وذلك للمصلحة العامة، تقترح الوزارة إضافة الشروط الآتية لصرف البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة:

1 ـ أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.

2 ـ يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوما من رصيد إجازاته الدورية.

3 ـ يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.

4 ـ إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوما سنويا تخصم من رصيد إجازاته السنوية الدورية.

5 ـ يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا، على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.

6 ـ أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.

7 ـ ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

وبعد الاستماع إلى إفادة الجهات المعنية بشأن الموضوع، ارتأى تعديل قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة والمقدمة من وزارة المالية.

وتم اعتماد التوصية الواردة في هذا البند دون تعديل، واصدر المجلس قراره رقم 994 التالي:

أولا: أحيط المجلس علما بالمقترحات المقدمة من وزارة المالية بشأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي من رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، التالية:

1 ـ أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.

2 ـ يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوما من رصيد إجازاته الدورية.

3 ـ يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.

4 ـ إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوما سنويا تخصم من رصيد إجازاته السنوية الدورية.

5 ـ يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات أن يصرف أثناء الخدمة بدلا نقديا، على ألا يقل رصيد الموظف عن 30 يوما بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.

6 ـ أن يكون الموظف قد أمضى في الجهة ذاتها بعد التعيين فيها أو النقل إليها مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل.

7 ـ ألا يكون قد وقعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية ما لم يتم محوها وفقا للمدد المقررة قانونا قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.

ثانيا: تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المائية والجهات التي تراها مناسبة لدراسة المقترحات الواردة في البند (أولا) من هذا القرار من جميع جوانبه، تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه.