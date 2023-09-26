يحتال على مسنين بـ 10 ملايين دولار لتمويل نمط حياته الفاخر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - خدع أحد المحتالين المتمرسين بالجريمة مجموعة من الضحايا وسرق منهم أكثر من 10 ملايين دولار، وراح ينفق الأموال على نمط حياة فخم.
استغل تيرينس نوغارا (50 عاماً) خبرته بالأعمال العقارية المشروعة، حيث كان في السابق مستشاراً مالياً شرعياً، لإقناع بعض المتقاعدين والمستثمرين بضخ أموالهم في سلسلة من المشاريع الفاخرة المنتشرة في جميع أنحاء ملبورن، في أستراليا على مدى خمس سنوات.
واجتذب نوغارا، الشهير باسم ريو، الضحايا بوعود بتحقيق عوائد بنسبة 98.93 % في غضون عامين، إذا استثمروا معه في أعماله للخدمات المالية.. واستطاع بين عامي 2014 و2019، خداع الكثير من الأشخاص لمنحه قرابة 10 ملايين دولار من أموالهم التي حصّلوها بشق الأنفس.
واعترف نوغارا، بـ 37 تهمة موجهة إليه تتعلق بالحصول على ميزات مالية عن طريق الخداع، إضافة إلى تهمتي سرقة.
وتم إخبار المحكمة أن عملية الاحتيال الرئيسية التي قام بها نوغارا كانت إقناع المستثمرين بأنه مرتبط بشركة مشروعة تعمل على تطوير ستة مواقع في جميع أنحاء ملبورن، وطلب من ضحاياه تحويل الأموال إليه، أو منحه السيطرة على صناديق التقاعد التي يديرونها ذاتياً حتى يتمكن من استثمار الأموال نيابة عنهم.
وفي معظم الحالات، لم تصل الأموال مطلقاً إلى المطور العقاري، بل تم استخدامها لتمويل أسلوب حياة نوغارا الفاخر.. وعندما تواصل العملاء المعنيون مع الشركة الشرعية للسؤال عن أموالهم، قيل لهم إنهم لم يكونوا مستثمرين على الإطلاق في مشاريع التطوير.
ومع تراكم الأسئلة حول مصير أموال ضحاياه، فرَّ نوغارا من أستراليا في أغسطس 2019.
وأمضى ثلاث سنوات خارج البلاد، قبل أن يتم القبض عليه عند عودته إلى مطار ملبورن العام الماضي، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما أوردت صحيفة
ديلي ميل
البريطانية.
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