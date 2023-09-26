يحتال على مسنين بـ 10 ملايين دولار لتمويل نمط حياته الفاخر

MENAFN - Khaberni) خبرني - خدع أحد المحتالين المتمرسين بالجريمة مجموعة من الضحايا وسرق منهم أكثر من 10 ملايين دولار، وراح ينفق الأموال على نمط حياة فخم.

استغل تيرينس نوغارا (50 عاماً) خبرته بالأعمال العقارية المشروعة، حيث كان في السابق مستشاراً مالياً شرعياً، لإقناع بعض المتقاعدين والمستثمرين بضخ أموالهم في سلسلة من المشاريع الفاخرة المنتشرة في جميع أنحاء ملبورن، في أستراليا على مدى خمس سنوات.

واجتذب نوغارا، الشهير باسم ريو، الضحايا بوعود بتحقيق عوائد بنسبة 98.93 % في غضون عامين، إذا استثمروا معه في أعماله للخدمات المالية.. واستطاع بين عامي 2014 و2019، خداع الكثير من الأشخاص لمنحه قرابة 10 ملايين دولار من أموالهم التي حصّلوها بشق الأنفس.



واعترف نوغارا، بـ 37 تهمة موجهة إليه تتعلق بالحصول على ميزات مالية عن طريق الخداع، إضافة إلى تهمتي سرقة.

وتم إخبار المحكمة أن عملية الاحتيال الرئيسية التي قام بها نوغارا كانت إقناع المستثمرين بأنه مرتبط بشركة مشروعة تعمل على تطوير ستة مواقع في جميع أنحاء ملبورن، وطلب من ضحاياه تحويل الأموال إليه، أو منحه السيطرة على صناديق التقاعد التي يديرونها ذاتياً حتى يتمكن من استثمار الأموال نيابة عنهم.

وفي معظم الحالات، لم تصل الأموال مطلقاً إلى المطور العقاري، بل تم استخدامها لتمويل أسلوب حياة نوغارا الفاخر.. وعندما تواصل العملاء المعنيون مع الشركة الشرعية للسؤال عن أموالهم، قيل لهم إنهم لم يكونوا مستثمرين على الإطلاق في مشاريع التطوير.

ومع تراكم الأسئلة حول مصير أموال ضحاياه، فرَّ نوغارا من أستراليا في أغسطس 2019.

وأمضى ثلاث سنوات خارج البلاد، قبل أن يتم القبض عليه عند عودته إلى مطار ملبورن العام الماضي، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول)، وفق ما أوردت صحيفة

ديلي ميل

البريطانية.