يتوقف عن استخدام الشامبو 7 سنوات والنتيجة؟

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - كشف رجل بريطاني كان يحاول إجراء تجربة شخصية لسنوات، عن النتائج التي طال انتظارها بعد أن توقف عن استخدام الشامبو لغسيل شعره.
وشارك الرجل، الذي يستخدم اسم
Garden of Aidan
على يوتيوب مع مشتركيه البالغ عددهم 14.8 ألف مشترك، ما حدث لشعره بعد سبع سنوات كاملة من عدم استخدام الشامبو.. وقد أذهلت النتائج الرائعة مستخدمي الإنترنت حيث لم يصدق الكثيرون النتيجة النهائية، بحسب موقع
لاد بايبل .
ويحمل مقطع الفيديو على يوتيوب عنوان "7 سنوات من دون شامبو"، وتم تحميله لأول مرة على المنصة في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، وأعيد تسليط الضوء عليه مؤخراً، وجاء في وصف الفيديو "7 سنوات من دون شامبو، كيف أثر ذلك على فروة رأسي وشعري؟".
وفي المقطع الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق، يبدأ أيدان بإخبار المشاهدين أنه سيقدم أخيراً تحديثاً طال انتظاره لفروة الرأس حول أسلوب الحياة من دون شامبو.. وتابع: "اليوم، مرت أكثر من 7 سنوات من دون استخدام أي شامبو، ومن دون استخدام أي بلسم، وسنقوم فقط بالتحقق من صحة فروة الرأس والشعر".
ثم قام بعد ذلك بعرض مقطع يظهر كيف كانت فروة رأسه تبدو في السابق عندما كان يستخدم الشامبو المضاد للقشرة بشكل منتظم، حيث ظهرت فروة رأسه ملتهبة جداً ومتهيجة مع وجود بقع جافة متقشرة في كل مكان.
وأوضح إيدان: "كما ترون، كان لدي قشور بشعة للغاية في فروة رأسي.. كان عليّ إصلاح هذه المشكلة بسرعة، والحل الذي اخترته هو محاولة الإقلاع عن استخدام الشامبو بشكل كامل".
وبمجرد أن نما شعر إيدان مرة أخرى بعد حلقه في ذلك الوقت، أصبح في الواقع أكثر صحة وأفضل جودة مما كان عليه من قبل عندما كان إيدان يستخدم الشامبو.. وأضاف "لم أعد إلى استخدام الشامبو على الإطلاق، وقد مرت أكثر من سبع سنوات، كما قلت، ولم تتراجع جودة الشعر".
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