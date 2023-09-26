ليربط الله بينه وبين إسماعيل.. داعية يروي واقعة ذبح والد النبي

MENAFN - Khaberni) خبرني - يحتفل المسلمون في كل عام بذكر ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في 12 من ربيع الأول من التقويم الهجري.

وترتبط ذاكرة المسلمين بمولد سيد الخلق الكريم، بقصة والده "عبدالله"، الذي مات النبي دون أن يراه، كونه كان قاب قوسين أو أدنى أن يروح ضحية نذر نذره جده عبدالمطلب وأن يكون ذبيحاً.

وفي الأثر الإسلامي تذخر الكتب بقصة موثقة مفادها أن "عبدالمطلب" كان قد نذر في شبابه لإن رزق بـ10 من الأبناء ليذبحن أحدهم تقربا إلى الله، لأنه في بداية حياته أنجب ذكراً واحداً، وكان ذلك محل سخرية من أقرانه في قريش.

وفي هذا يقول الداعية الإسلامي طلعت مسلم في تصريحات صحفية ،

إن "عبدالمطلب"، رزق بعد حين بالأبناء الـ10 الذي طلبهم من الله، ولأن الزمن كان قد باعد بين نذره وبين إنجابه لأبنائه فنسى نذره واستقامت له الحياة.

غير أن رؤية باغتته في منامه لـ3 أيام متتالية ذكرته بالنذر الذي لا يمكنه أن يحنث عنه مهما كانت الدوافع.

ويضيف "مسلم": "لم يجد عبدالمطلب سبيلاً في أن يبر بقسمه وساهم بين أبنائه العشر، لتأتيه الفاجعة أن الأسهم زاورت ابنه الأقرب إليه عبدالله.

لم يكن أمام "عبدالمطلب" أي حل إلا بتنفيذ يمينه، غير أن سادة قريش جادلوه في الأمر بأنه لو أقدم على قتل ولده فستكون سنة سيئة سيتوارثها الأجيال.

نزل "عبدالمطلب" أخيراً على رأي سادة قريش، وانتهى إلى رأيهم القاضي بالذهاب إلى عرافة في الطائف لعل لديها كفارة لنذره.

وفي الطائف قضت العرافة بأن يعيد عبدالمطلب "المساهمة" من جديد بين ولده عبدالله وبين 10 نوق، غير أن الأسهم عادت لعشر مرات على عبدالله قبل أن تصيب النوق فيفدى الفتى بـ100 ناقة.

الحكمة من القصة ويقول "مسلم" إن الحكمة من القصة تعود إلى أن الله أراد أن يجعل رابطاً بين النبي إسماعيل والنبي محمد، كونه الأخير من نسل إسماعيل، وكما هو معروف فإن إسماعيل نجا من الذبح كما نجت سلالته كذلك من الذبح بمعجزة ربانية ليعم النور على الوجود، ويخرج من نسله سيد الخلق.